https://ria.ru/20250713/mishustin-2028849383.html

Мишустин выразил уверенность, что "Почта России" станет более современной

Мишустин выразил уверенность, что "Почта России" станет более современной - РИА Новости, 13.07.2025

Мишустин выразил уверенность, что "Почта России" станет более современной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:00:00+03:00

2025-07-13T11:00:00+03:00

2025-07-13T11:00:00+03:00

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михаил мишустин

почта россии

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и ответственность сотрудников поможет сделать "Почту России" более современной и удобной. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2025 году эта дата приходится на 13 июля. "Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает связанность регионов, крупных мегаполисов и сел. Несмотря на сложные погодные условия, чрезвычайные ситуации, вы ежедневно доставляете печатные издания, пенсии и социальные товары. Ваш труд достоин искренних слов благодарности", - отметил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабина РФ. "Каждого из вас отличают компетентность и ответственность. Уверен, что эти качества помогут вам справиться со всеми вызовами, выполнить намеченные планы, сделать "Почту России" более современной и удобной. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия", - добавил он. Российский премьер отметил, что сегодня в почтовой отрасли происходят серьезные изменения, внедряются в работу цифровые решения, обновляется почтовая инфраструктура, реализуется программа модернизации сельских отделений связи. По словам Мишустина, это позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные услуги, повышать эффективность управления, оперативность транспортировки корреспонденции для людей и компаний.

https://ria.ru/20250604/pochta-2020823151.html

https://ria.ru/20250429/murashko-2013954836.html

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россия, михаил мишустин, почта россии, общество