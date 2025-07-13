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Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России - РИА Новости, 13.07.2025
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08:15 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/mikrozaymy--2028837254.html
Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России
Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России - РИА Новости, 13.07.2025
Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России
Финансистам, медикам и госслужащим в России чаще всего одобряли микрозаймы в июне 2025 года, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:15:00+03:00
2025-07-13T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Финансистам, медикам и госслужащим в России чаще всего одобряли микрозаймы в июне 2025 года, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Чаще всего одобрение по займам в июне этого года получали финансисты (73,6%), медики (71,3%) и госслужащие (69,6%). Эти же профессии отметились и самыми крупными одобряемыми суммами", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 500 тысяч заявок на займы в июне 2025 и 2024 годов. По данным аналитиков, в среднем финансисты получают лимит по займам "до зарплаты" в 12,1 тысячи рублей, медики — в 11,5 тысячи рублей, госслужащие — в 11,4 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом из первой тройки по уровню одобрения выбыли самозанятые и ИТ-специалисты, место которых знали медики и госслужащие, добавили аналитики. "Представители интеллектуальных профессий, предполагающих высокую ответственность, традиционно являются лидерами по уровню одобрения и одобряемым суммам. Обычно в силу своих профессиональных навыков они обладают отличной платежной дисциплиной, благодаря чему получают высокую оценку профиля заемщика", - отметили аналитики.
https://ria.ru/20250508/ekspert-2015759824.html
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россия, общество, экономика
Россия, Общество, Экономика
Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России

Компания "Займер": финансистам и медикам в РФ чаще всего одобряют микрозаймы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Финансистам, медикам и госслужащим в России чаще всего одобряли микрозаймы в июне 2025 года, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Чаще всего одобрение по займам в июне этого года получали финансисты (73,6%), медики (71,3%) и госслужащие (69,6%). Эти же профессии отметились и самыми крупными одобряемыми суммами", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 500 тысяч заявок на займы в июне 2025 и 2024 годов.
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По данным аналитиков, в среднем финансисты получают лимит по займам "до зарплаты" в 12,1 тысячи рублей, медики — в 11,5 тысячи рублей, госслужащие — в 11,4 тысячи рублей.
По сравнению с прошлым годом из первой тройки по уровню одобрения выбыли самозанятые и ИТ-специалисты, место которых знали медики и госслужащие, добавили аналитики.
"Представители интеллектуальных профессий, предполагающих высокую ответственность, традиционно являются лидерами по уровню одобрения и одобряемым суммам. Обычно в силу своих профессиональных навыков они обладают отличной платежной дисциплиной, благодаря чему получают высокую оценку профиля заемщика", - отметили аналитики.
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