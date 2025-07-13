https://ria.ru/20250713/melitopol-2028898377.html

Над Мелитополем сбили беспилотник ВСУ

Над Мелитополем сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025

Над Мелитополем сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем Запорожской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T20:04:00+03:00

2025-07-13T20:04:00+03:00

2025-07-13T20:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем Запорожской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем. Вражеская атака отражена", - сказал Рогов. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

мелитополь

запорожская область

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россия, мелитополь, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины