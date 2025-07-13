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Во Франции раскрыли, какой приказ Макрон отдал главе Генштаба из-за России - РИА Новости, 13.07.2025
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23:11 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/makron-2028911479.html
Во Франции раскрыли, какой приказ Макрон отдал главе Генштаба из-за России
Во Франции раскрыли, какой приказ Макрон отдал главе Генштаба из-за России - РИА Новости, 13.07.2025
Во Франции раскрыли, какой приказ Макрон отдал главе Генштаба из-за России
Президент Эммануэль Макрон за пару дней до своего обращения к военным попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить о том, что Франция якобы... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:11:00+03:00
2025-07-13T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон за пару дней до своего обращения к военным попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить о том, что Франция якобы является главным врагом и целью России, утверждает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России", — насмешливо написал он.Тьерри Буркхард на пресс-конференции 11 июля утверждал, что Россия представляет для Франции долгосрочную, ближайшую и наиболее обширную угрозу. Он подчеркнул, что Москва якобы ясно дала понять, что считает Париж главным врагом в Европе.Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии также заявил об угрозе Европе со стороны России. Он утверждал, что европейское будущее будет определяться возможностью противостоять Москве.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250713/makron-2028907600.html
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в мире, франция, россия, москва, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Москва, Эммануэль Макрон
Во Франции раскрыли, какой приказ Макрон отдал главе Генштаба из-за России

Дюпон-Эньян: Макрон приказал Буркхарду назвать Францию главной целью России

© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Mohammed Badra
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон за пару дней до своего обращения к военным попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить о том, что Франция якобы является главным врагом и целью России, утверждает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
"За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России", — насмешливо написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России
Вчера, 22:17
Тьерри Буркхард на пресс-конференции 11 июля утверждал, что Россия представляет для Франции долгосрочную, ближайшую и наиболее обширную угрозу. Он подчеркнул, что Москва якобы ясно дала понять, что считает Париж главным врагом в Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии также заявил об угрозе Европе со стороны России. Он утверждал, что европейское будущее будет определяться возможностью противостоять Москве.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Макрон раскрыл военный бюджет Франции на 2027 год
Вчера, 21:02
 
В миреФранцияРоссияМоскваЭммануэль Макрон
 
 
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