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Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 13.07.2025
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22:17 13.07.2025 (обновлено: 23:30 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/makron-2028907600.html
Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России
Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 13.07.2025
Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об угрозе Европе со стороны России. Трансляция велась в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:17:00+03:00
2025-07-13T23:30:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об угрозе Европе со стороны России. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира", — утверждает он.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250713/makron-2028906260.html
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, россия
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Россия
Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России

Макрон заявил об угрозе Европе со стороны России

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об угрозе Европе со стороны России. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
"На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира", — утверждает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Макрон назвал число стран — участниц "коалиции желающих"
Вчера, 21:55
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Макрон и Стармер решили довести Украину до капитуляции
Вчера, 08:00
 
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