https://ria.ru/20250713/makron-2028907600.html

Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России

Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 13.07.2025

Макрон в прямом эфире сделал дерзкий выпад в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об угрозе Европе со стороны России. Трансляция велась в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:17:00+03:00

2025-07-13T22:17:00+03:00

2025-07-13T23:30:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об угрозе Европе со стороны России. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира", — утверждает он.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250713/makron-2028906260.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html

франция

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в мире, франция, эммануэль макрон, россия