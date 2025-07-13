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Министр сельского хозяйства вручила награды самарским аграриям - РИА Новости, 13.07.2025
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08:38 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/lut--2028839344.html
Министр сельского хозяйства вручила награды самарским аграриям
Министр сельского хозяйства вручила награды самарским аграриям - РИА Новости, 13.07.2025
Министр сельского хозяйства вручила награды самарским аграриям
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила награды аграриям Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:38:00+03:00
2025-07-13T08:38:00+03:00
самарская область
россия
оксана лут
вячеслав федорищев
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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила награды аграриям Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В субботу министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут работала в Самарской области. Вместе с главой региона Вячеславом Федорищевым министр посетила Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ), где прошла двусторонняя встреча. Также Лут и Федорищев пообщались с выпускниками вуза. Губернатор Самарской области акцентировал внимание на внедрении новых технологий в сельское хозяйство. "Мы очень рады, что у нас работают несколько крупных производителей беспилотной составляющей и их технологии уже позволяют сельхозпроизводствам работать более эффективно. Поэтому здесь мы поддерживаем производителей, разработчиков, а самое главное – стимулируем сельхозпроизводителей переходить на эти технологии", - отметил Федорищев. В СамГАУ министр и глава региона ознакомились с ходом приемной кампании, посмотрели учебные аудитории и различные лаборатории, включая лабораторию микробиотехнологий, где налажено микроклональное размножение картофеля. Благодаря этой научной работе Самарская область является одним из немногих регионов, полностью обеспечивающим себя семенами картофеля. Во время торжественного вручения красных дипломов выпускникам СамГАУ Лут отметила значимость получения высшего образования и сделала акцент на большом росте агропромышленного комплекса. "Россия сделала большой рывок за последние 10 лет по всем показателям: по производству, по экспорту. Мы кормим не только себя практически всей продукцией, но еще 160 стран мира и продолжаем увеличивать объем поставок продовольствия, а также исполнять гуманитарную миссию", - сказала Лут. "После посещения аграрного университета министр и глава региона отправились на площадку "Пегас-Агро", где прошла церемония вручения наград от министерства сельского хозяйства РФ труженикам АПК. Оксана Лут выразила благодарность всем аграриям за их работу", - говорится в сообщении правительства региона. Самарская область показывает стабильный рост в агропромышленном комплексе. Так, по итогам прошлого года сельхозпроизводство в регионе выросло на 4,8%, рекордные урожаи собраны по подсолнечнику и сое. Производство скота и птицы выросло более чем на 6,3%, а надои молока на корову - почти на 6,6%. Экспорт продовольствия за год увеличился почти на 8%.
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самарская область, россия, оксана лут, вячеслав федорищев
Самарская область, Россия, Оксана Лут, Вячеслав Федорищев
Министр сельского хозяйства вручила награды самарским аграриям

Министр сельского хозяйства РФ Лут вручила награды самарским аграриям

© Фото : Министерство сельского хозяйства РоссииМинистр сельского хозяйства Оксана Лут
Министр сельского хозяйства Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства России
Министр сельского хозяйства Оксана Лут. Архивное фото
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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила награды аграриям Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В субботу министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут работала в Самарской области. Вместе с главой региона Вячеславом Федорищевым министр посетила Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ), где прошла двусторонняя встреча. Также Лут и Федорищев пообщались с выпускниками вуза.
Губернатор Самарской области акцентировал внимание на внедрении новых технологий в сельское хозяйство. "Мы очень рады, что у нас работают несколько крупных производителей беспилотной составляющей и их технологии уже позволяют сельхозпроизводствам работать более эффективно. Поэтому здесь мы поддерживаем производителей, разработчиков, а самое главное – стимулируем сельхозпроизводителей переходить на эти технологии", - отметил Федорищев.
В СамГАУ министр и глава региона ознакомились с ходом приемной кампании, посмотрели учебные аудитории и различные лаборатории, включая лабораторию микробиотехнологий, где налажено микроклональное размножение картофеля. Благодаря этой научной работе Самарская область является одним из немногих регионов, полностью обеспечивающим себя семенами картофеля.
Во время торжественного вручения красных дипломов выпускникам СамГАУ Лут отметила значимость получения высшего образования и сделала акцент на большом росте агропромышленного комплекса. "Россия сделала большой рывок за последние 10 лет по всем показателям: по производству, по экспорту. Мы кормим не только себя практически всей продукцией, но еще 160 стран мира и продолжаем увеличивать объем поставок продовольствия, а также исполнять гуманитарную миссию", - сказала Лут.
"После посещения аграрного университета министр и глава региона отправились на площадку "Пегас-Агро", где прошла церемония вручения наград от министерства сельского хозяйства РФ труженикам АПК. Оксана Лут выразила благодарность всем аграриям за их работу", - говорится в сообщении правительства региона.
Самарская область показывает стабильный рост в агропромышленном комплексе. Так, по итогам прошлого года сельхозпроизводство в регионе выросло на 4,8%, рекордные урожаи собраны по подсолнечнику и сое. Производство скота и птицы выросло более чем на 6,3%, а надои молока на корову - почти на 6,6%. Экспорт продовольствия за год увеличился почти на 8%.
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Самарская областьРоссияОксана ЛутВячеслав Федорищев
 
 
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