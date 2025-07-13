https://ria.ru/20250713/liksutov-2028790658.html

Ликсутов: еще 3 промобъекта построены с начала года в московской ОЭЗ

Ликсутов: еще 3 промобъекта построены с начала года в московской ОЭЗ - РИА Новости, 13.07.2025

Ликсутов: еще 3 промобъекта построены с начала года в московской ОЭЗ

Еще три объекта сданы в эксплуатацию с начала года на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:13:00+03:00

2025-07-13T12:13:00+03:00

2025-07-13T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще три объекта сданы в эксплуатацию с начала года на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Строительство велось на площадках "Руднево" и "Алабушево" , общая его площадь составила более 63 тысячи квадратных метров."В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно развивает особую экономическую зону "Технополис Москва". В ОЭЗ работает свыше 230 высокотехнологичных предприятий, и их количество продолжает увеличиваться. Учитывая растущую потребность компаний в современной научно-исследовательской и промышленной инфраструктуре, на площадках "Руднево" и "Алабушево" особой экономической зоны в 2025 году ввели в эксплуатацию три новых объекта: летно-испытательный комплекс для разработчиков и производителей БПЛА, административно-производственный корпус для локализации предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиасистем и медицинских изделий, а также лабораторно-промышленный комплекс, где появится инновационное производство", – привели слова Ликсутова в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.В частности, в "Алабушево" возведен промкомплекс площадью 26,6 тысячи квадратных метров для размещения высокотехнологичного производства. В "Руднево" ввели в эксплуатацию административно-производственное здание, где будут выпускать БПЛА, медизделия, продукцию для горной и тяжелой промышленности. На этой же площадке открыли летно-испытательный комплекс для БПЛА."За время деятельности ОЭЗ "Технополис Москва" компании вложили в развитие высокотехнологичных производств более 255 миллиардов рублей и создали свыше 22 тысяч рабочих мест. Сегодня в особой экономической зоне столицы свою деятельность ведут более 230 предприятий, из которых 123 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" дает компаниям значительные налоговые льготы и преференции. Например, обнуляется НДС на ввоз товаров, имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль вместо 25% составляет всего два процента. Компании открывают на территории ОЭЗ производства и разрабатывают инновационную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, медицине, фотонике и других перспективных отраслях.

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максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва