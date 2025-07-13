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На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 13.07.2025 (обновлено: 10:21 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/koshkovich-2028845520.html
На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России
На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России - РИА Новости, 13.07.2025
На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. На этой... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:53:00+03:00
2025-07-13T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. На этой неделе она заявила, что Брюссель с коалицией желающих продолжит оказывать давление на Москву и поддерживать Киев. "Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" — говорится в публикации. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html
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в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, Еврокомиссия
На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России

Кошкович раскритиковал заявление фон дер Ляйен о давлении на Россию

© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.

На этой неделе она заявила, что Брюссель с коалицией желающих продолжит оказывать давление на Москву и поддерживать Киев.
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"Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" — говорится в публикации.

Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕврокомиссия
 
 
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