На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России
Кошкович раскритиковал заявление фон дер Ляйен о давлении на Россию
© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.
На этой неделе она заявила, что Брюссель с коалицией желающих продолжит оказывать давление на Москву и поддерживать Киев.
На этой неделе она заявила, что Брюссель с коалицией желающих продолжит оказывать давление на Москву и поддерживать Киев.
"Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" — говорится в публикации.
Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.