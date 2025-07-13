https://ria.ru/20250713/koshkovich-2028845520.html

На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России

На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России - РИА Новости, 13.07.2025

На Западе задали неудобный вопрос фон дер Ляйен после слов о России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. На этой... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:53:00+03:00

2025-07-13T09:53:00+03:00

2025-07-13T10:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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брюссель

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. На этой неделе она заявила, что Брюссель с коалицией желающих продолжит оказывать давление на Москву и поддерживать Киев. "Они (украинские военкомы - Прим.ред) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?" — говорится в публикации. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.

https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html

https://ria.ru/20250713/filippo-2028840009.html

россия

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в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия