https://ria.ru/20250713/korchunov-2028844011.html

Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России

Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России - РИА Новости, 13.07.2025

Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России

Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:34:00+03:00

2025-07-13T09:34:00+03:00

2025-07-13T09:34:00+03:00

евросоюз

николай корчунов

россия

норвегия

москва

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_a7029f8f68fb0994dd022784334b5c09.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов."Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции",- сказал Корчунов в беседе с агентством.Он привел в пример действия руководства ведущего норвежского производителя удобрений Yara."Глава концерна неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией, что, естественно, негативным образом отразится на стоимости сельхозпродукции и продовольственной корзины в ЕС", - указал посол.Корчунов выразил сомнение в том, что действия руководства настолько крупного концерна укрепят его имидж."Как показывает практика, в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20250713/korchunov--2028841989.html

https://ria.ru/20250713/posol--2028839067.html

россия

норвегия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, николай корчунов, россия, норвегия, москва, в мире, санкции в отношении россии