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Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России - РИА Новости, 13.07.2025
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09:34 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/korchunov-2028844011.html
Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России
Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России - РИА Новости, 13.07.2025
Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России
Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:34:00+03:00
2025-07-13T09:34:00+03:00
евросоюз
николай корчунов
россия
норвегия
москва
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов."Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции",- сказал Корчунов в беседе с агентством.Он привел в пример действия руководства ведущего норвежского производителя удобрений Yara."Глава концерна неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией, что, естественно, негативным образом отразится на стоимости сельхозпродукции и продовольственной корзины в ЕС", - указал посол.Корчунов выразил сомнение в том, что действия руководства настолько крупного концерна укрепят его имидж."Как показывает практика, в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20250713/korchunov--2028841989.html
https://ria.ru/20250713/posol--2028839067.html
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евросоюз, николай корчунов, россия, норвегия, москва, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, Николай Корчунов, Россия, Норвегия, Москва, В мире, Санкции в отношении России
Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции против России

Посол Корчунов: норвежские компании продвигают санкции и рестрикции против РФ

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции",- сказал Корчунов в беседе с агентством.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС
09:17
Он привел в пример действия руководства ведущего норвежского производителя удобрений Yara.
"Глава концерна неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией, что, естественно, негативным образом отразится на стоимости сельхозпродукции и продовольственной корзины в ЕС", - указал посол.
Корчунов выразил сомнение в том, что действия руководства настолько крупного концерна укрепят его имидж.
"Как показывает практика, в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
08:32
 
ЕвросоюзНиколай КорчуновРоссияНорвегияМоскваВ миреСанкции в отношении России
 
 
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