https://ria.ru/20250713/korchunov-2028817781.html

Николай Корчунов: Запад хочет контролировать морские маршруты

Николай Корчунов: Запад хочет контролировать морские маршруты - РИА Новости, 13.07.2025

Николай Корчунов: Запад хочет контролировать морские маршруты

Норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:00:00+03:00

2025-07-13T10:00:00+03:00

2025-07-13T10:42:00+03:00

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Норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. В эксклюзивном интервью агентству он рассказал о важности проявлять сдержанность и соблюдать международное морское право в Балтийском регионе, чтобы избежать военных инцидентов. Посол также отметил, что западные государства, Норвегия в том числе, хотят сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, используя для этого различные рычаги. По его словам, эта практика напоминает времена, когда колониальные страны извлекали из контроля над морскими путями экономическую выгоду в одностороннем порядке.– Европейский Союз принял 17-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, к которому присоединилась и Норвегия. Существенная часть данного пакета направлена на ограничение деятельности так называемого "теневого флота". Насколько подобные меры соответствуют нормам международного права? Не являются ли они инструментом недобросовестной конкуренции и средством внедрения нерыночных механизмов в интересах собственных компаний?– Норвегия инкорпорировала в свое национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, отнесенных Евросоюзом к так называемому "теневому флоту", якобы имеющему отношение к России. Вместе с тем речь идет главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами.Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков. Сложившаяся ситуация в значительной степени напоминает исторические практики, когда контроль над морскими маршрутами позволял колониальным державам определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды. Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли.Контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день – остается одной из основ экономического могущества стран Старого Света. В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts – ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок.Так что санкции – яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира. Подобные действия лишь снижают доверие к морским операторам из стран Запада, вызывают фрагментацию морской мировой транспортной системы, нарушают устойчивость цепочек поставок и ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков. Вопросы транспортной безопасности явно не в числе приоритетов стран Запада.Ответственность за последствия такой политики в полной мере ложится на инициаторов санкционных мер, легитимность которых с точки зрения международного права ничтожна. Более того, складывается опасная тенденция к фактическому ограничению доступа стран Глобального Юга к международной торговле – в том числе в востребованном, высокомаржинальном сегменте перевозок нефти, природного газа и угля.В условиях, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, такие ограничения способны нанести удар по экономической устойчивости и энергобезопасности целых регионов. На этом фоне весьма нелепо выглядят заявления западных стран о важности оказания помощи развивающемуся миру, который Запад пытается лишить качественных и конкурентоспособных товаров, возможности получения дохода, крайне необходимого для решения социально-экономических вопросов, а также – в случае с поставками СПГ – незатратного энергоперехода к низкоэмиссионной экономике и, соответственно – выполнению целей Парижского соглашения по климату.– Как оценивают эти санкции против судовладельцев представители норвежской судоходной отрасли? Не прослеживается ли тут линия использования политических рестрикций в качестве инструментов недобросовестной и нерыночной конкуренции?– Ранее озвученные заявления председателя Ассоциации судовладельцев Норвегии в поддержку санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма. Это, по сути, использование инструментов недобросовестной конкуренции, направленной против торгового флота третьих стран – в пользу национальных операторов, объемы морских перевозок которых в последние годы неуклонно сокращались. Очевидно, что поставленная во главу угла цель – извлечение максимальной прибыли – оправдывает все средства.– Поддерживают ли представители норвежских деловых кругов санкции против России, и какие, на ваш взгляд, они имеют мотивы?– Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции.Пожалуй, наиболее ярким примером служат действия руководства ведущего норвежского производителя удобрений Yara, одной из крупнейших компаний страны. Глава концерна Свейн Туре Хольсетер неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией, что естественно негативным образом отразится на стоимости сельхозпродукции и продовольственной корзины в ЕС. Вряд ли действия руководства такого крупного концерна, реализующего продукцию более чем в 60 странах, укрепят его имидж. Как показывает практика, в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма.– В последнее время наблюдается попытка использования странами Запада внешних силовых инструментов для ограничения свободы судоходства в Балтийском море. Насколько серьезны эти риски для безопасности судоходства?– Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса "Балтийский часовой", которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности.Продолжая разговор об исторических параллелях, здесь также стоило бы упомянуть действия наших балтийских соседей – Польши, Германии, Швеции – в XVII-XIХ веках. Они тогда тоже пытались всеми силами помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались даже пиратских захватов. В конечном итоге эти усилия, как известно, увенчались провалом. Вызывает сожаление, что на Балтике, которая десятилетиями была площадкой для мирного многостороннего сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации.Исходим из императивности соблюдения всеми странами региона норм международного морского права и проявления сдержанности в интересах обеспечения торгового судоходства, недопущения военных инцидентов.Очевидно, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота и иных силовых структур Российской Федерации в регионе Балтийского моря являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Российской Федерации, так и третьих стран.

https://ria.ru/20250630/korchunov-2025829378.html

https://ria.ru/20250630/gaz-2026204633.html

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https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html

https://ria.ru/20250628/norvegija-2025967495.html

https://ria.ru/20250627/posol-2025708028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, норвегия, россия, балтийское море, николай корчунов, евросоюз, нато