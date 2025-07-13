https://ria.ru/20250713/korchunov--2028841989.html

Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС

Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС - РИА Новости, 13.07.2025

Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС

Поддержка Ассоциации судовладельцев Норвегии санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:17:00+03:00

2025-07-13T09:17:00+03:00

2025-07-13T09:17:00+03:00

норвегия

россия

осло

николай корчунов

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Поддержка Ассоциации судовладельцев Норвегии санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма, это инструмент недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.Так он прокомментировал оценки представителей норвежской судоходной отрасли 17-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, которые в том числе направлены на ограничение деятельности так называемого "теневого флота"."Ранее озвученные заявления председателя Ассоциации судовладельцев Норвегии в поддержку санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма. Это, по сути, использование инструментов недобросовестной конкуренции, направленной против торгового флота третьих стран – в пользу национальных операторов, объемы морских перевозок которых в последние годы неуклонно сокращались. Очевидно, что поставленная во главу угла цель – извлечение максимальной прибыли – оправдывает все средства", - сказал Корчунов в беседе с агентством.

https://ria.ru/20250713/posol--2028839067.html

норвегия

россия

осло

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, россия, осло, николай корчунов, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии