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Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС - РИА Новости, 13.07.2025
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09:17 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/korchunov--2028841989.html
Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС
Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС - РИА Новости, 13.07.2025
Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС
Поддержка Ассоциации судовладельцев Норвегии санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:17:00+03:00
2025-07-13T09:17:00+03:00
норвегия
россия
осло
николай корчунов
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Поддержка Ассоциации судовладельцев Норвегии санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма, это инструмент недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.Так он прокомментировал оценки представителей норвежской судоходной отрасли 17-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, которые в том числе направлены на ограничение деятельности так называемого "теневого флота"."Ранее озвученные заявления председателя Ассоциации судовладельцев Норвегии в поддержку санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма. Это, по сути, использование инструментов недобросовестной конкуренции, направленной против торгового флота третьих стран – в пользу национальных операторов, объемы морских перевозок которых в последние годы неуклонно сокращались. Очевидно, что поставленная во главу угла цель – извлечение максимальной прибыли – оправдывает все средства", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
https://ria.ru/20250713/posol--2028839067.html
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норвегия, россия, осло, николай корчунов, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Норвегия, Россия, Осло, Николай Корчунов, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Посол Корчунов высказался о поддержке судовладельцами в Норвегии санкций ЕС

Посол Корчунов назвал поддержку норвежскими судовладельцами санкций ЕС лоббизмом

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Поддержка Ассоциации судовладельцев Норвегии санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма, это инструмент недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
Так он прокомментировал оценки представителей норвежской судоходной отрасли 17-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, которые в том числе направлены на ограничение деятельности так называемого "теневого флота".
"Ранее озвученные заявления председателя Ассоциации судовладельцев Норвегии в поддержку санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма. Это, по сути, использование инструментов недобросовестной конкуренции, направленной против торгового флота третьих стран – в пользу национальных операторов, объемы морских перевозок которых в последние годы неуклонно сокращались. Очевидно, что поставленная во главу угла цель – извлечение максимальной прибыли – оправдывает все средства", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
08:32
 
НорвегияРоссияОслоНиколай КорчуновЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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