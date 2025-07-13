В Москве выбрали лучших сотрудников рабочих специальностей
В столице подвели итоги городского конкурса "Московские мастера"
© Фото : пресс-служба ДИППУчастники городского конкурса "Московские мастера"
© Фото : пресс-служба ДИПП
Участники городского конкурса "Московские мастера"
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Навыки в токарном, слесарном деле и фрезеровании продемонстрировали в этом году 38 лучших специалистов промышленных предприятий столицы, принявших участие в 28-м городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" среди рабочих специальностей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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"Квалифицированные кадры – основа промышленного развития Москвы. Токари, фрезеровщики, слесари и другие специалисты обеспечивают функционирование производственных процессов, поддерживая технологическую стабильность в реальном секторе. В условиях автоматизации и цифровизации их профессиональный уровень определяет эффективность и конкурентоспособность отечественной экономики, поэтому развитие профессиональных компетенций сотрудников рабочих специальностей – наш стратегический приоритет", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.
Конкурс "Московские мастера" проводится ежегодно в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. В этом году он включал теоретический этап из 25 профильных вопросов и практический, в рамках которого участники выполняли задание на предоставленном оборудовании. Мероприятие традиционно прошло на площадке производственного комплекса "Салют" ОДК Ростеха.
По итогам состязания первое место среди токарей-универсалов занял сотрудник АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" Денис Садов. Лучшим слесарем-инструментальщиком признан специалист АО "ГосМКБ "Вымпел" имени И.И. Торопова" Олег Холомкин. В категории "Фрезеровщик" победил сотрудник московского двигателестроительного предприятия ПК "Салют" АО "ОДК" Александр Агафонов. Церемония награждения победителей конкурса традиционно пройдет в канун Дня города. Им будут вручены дипломы и денежные призы.