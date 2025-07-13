https://ria.ru/20250713/konkurs-2028786642.html

В Москве выбрали лучших сотрудников рабочих специальностей

В Москве выбрали лучших сотрудников рабочих специальностей - РИА Новости, 13.07.2025

В Москве выбрали лучших сотрудников рабочих специальностей

Навыки в токарном, слесарном деле и фрезеровании продемонстрировали в этом году 38 лучших специалистов промышленных предприятий столицы, принявших участие в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:00:00+03:00

2025-07-13T10:00:00+03:00

2025-07-13T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Навыки в токарном, слесарном деле и фрезеровании продемонстрировали в этом году 38 лучших специалистов промышленных предприятий столицы, принявших участие в 28-м городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" среди рабочих специальностей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Квалифицированные кадры – основа промышленного развития Москвы. Токари, фрезеровщики, слесари и другие специалисты обеспечивают функционирование производственных процессов, поддерживая технологическую стабильность в реальном секторе. В условиях автоматизации и цифровизации их профессиональный уровень определяет эффективность и конкурентоспособность отечественной экономики, поэтому развитие профессиональных компетенций сотрудников рабочих специальностей – наш стратегический приоритет", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Конкурс "Московские мастера" проводится ежегодно в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. В этом году он включал теоретический этап из 25 профильных вопросов и практический, в рамках которого участники выполняли задание на предоставленном оборудовании. Мероприятие традиционно прошло на площадке производственного комплекса "Салют" ОДК Ростеха.По итогам состязания первое место среди токарей-универсалов занял сотрудник АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" Денис Садов. Лучшим слесарем-инструментальщиком признан специалист АО "ГосМКБ "Вымпел" имени И.И. Торопова" Олег Холомкин. В категории "Фрезеровщик" победил сотрудник московского двигателестроительного предприятия ПК "Салют" АО "ОДК" Александр Агафонов. Церемония награждения победителей конкурса традиционно пройдет в канун Дня города. Им будут вручены дипломы и денежные призы.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов