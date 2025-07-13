https://ria.ru/20250713/kinolog-2028829220.html

Кинолог рассказал, каким собакам нельзя смотреть в глаза

Кинолог рассказал, каким собакам нельзя смотреть в глаза - РИА Новости, 13.07.2025

Кинолог рассказал, каким собакам нельзя смотреть в глаза

Представление о том, что зрительный контакт с собакой опасен и может обернуться нежелательными последствиями верно, если речь идет о бездомных собаках, на... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T03:53:00+03:00

2025-07-13T03:53:00+03:00

2025-07-13T14:28:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представление о том, что зрительный контакт с собакой опасен и может обернуться нежелательными последствиями верно, если речь идет о бездомных собаках, на собственных питомцев, за редкими исключениями, лучше смотреть почаще, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Все зависит от того, о какой собаке идет речь: о бездомной или домашней. Ситуация кардинально различается. С бездомным животным зрительный контакт действительно нежелателен, а вот в случае своего питомца в каком-то смысле даже необходим", — сказал Голубев. Он объяснил, что зрительный контакт у животных имеет иной смысл, нежели у людей, и почти всегда связан с угрозой. Поэтому у собак, чей опыт взаимодействия с человеком минимален, прямой взгляд может вызвать непредсказуемую реакцию. По словам кинолога, у бездомных собак возможны три ответа на прямой взгляд человека. Они могут его проигнорировать, испугаться или воспринять как посягательство на свою территорию и ресурсы. В последнем случае собака может напасть на смотрящего на нее человека, уточнил Голубев. В случае с домашними питомцами ситуация совсем иная. Щенки с раннего возраста учатся взаимодействовать с хозяином, в том числе считывать эмоции и устанавливать зрительный контакт, чтобы привлечь внимание. Еще в загоне они привыкают к тому, что шанс быть замеченным возрастает, если пристально смотреть на человека, рассказал Голубев. "Поэтому смотреть на своего питомца можно, за одним исключением: если собака сама отворачивается от вас. Такой сигнал тела может свидетельствовать о стрессе, дискомфорте, попытке избежать конфликта или пойти на примирение", — отметил президент РКФ. Кроме того, он назвал правильно установленный зрительный контакт важнейшим инструментом в дрессировке. Домашние собаки очень хорошо умеют считывать сигналы и эмоции человека, поэтому во время выполнения команд они часто внимательно смотрят на хозяина, а его доброжелательный взгляд подбадривает их.

https://ria.ru/20250706/sobaki-2027443659.html

https://ria.ru/20250615/sobaki-2022894950.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)