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Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин - РИА Новости, 13.07.2025
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21:46 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/kantsler-2028905894.html
Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин
Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин - РИА Новости, 13.07.2025
Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин
Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T21:46:00+03:00
2025-07-13T21:46:00+03:00
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Если это произойдёт, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит всё остальное и нанесёт удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора", — сказал он в интервью телеканалу ARD. Мерц подчеркнул, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они планируют использовать оставшееся время до 1 августа для поиска решения, которое устроило бы все стороны. По словам Мерца, на данный момент прецеденты таких "здравых" решений уже имеются. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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сша, германия, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Германия, Франция, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин

Канцлер Мерц: США ударят по самому больному месту немецкого экспортного сектора

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Если это произойдёт, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит всё остальное и нанесёт удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора", — сказал он в интервью телеканалу ARD.
Мерц подчеркнул, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они планируют использовать оставшееся время до 1 августа для поиска решения, которое устроило бы все стороны. По словам Мерца, на данный момент прецеденты таких "здравых" решений уже имеются.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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СШАГерманияФранцияФридрих МерцЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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