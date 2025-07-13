https://ria.ru/20250713/kantsler-2028905894.html

Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин

Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин - РИА Новости, 13.07.2025

Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин

Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T21:46:00+03:00

2025-07-13T21:46:00+03:00

2025-07-13T21:46:00+03:00

сша

германия

франция

фридрих мерц

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Если это произойдёт, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит всё остальное и нанесёт удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора", — сказал он в интервью телеканалу ARD. Мерц подчеркнул, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они планируют использовать оставшееся время до 1 августа для поиска решения, которое устроило бы все стороны. По словам Мерца, на данный момент прецеденты таких "здравых" решений уже имеются. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009104986.html

сша

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, германия, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире