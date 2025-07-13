https://ria.ru/20250713/japonija-2028859504.html

Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии

Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии - РИА Новости, 13.07.2025

Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии

Более 1900 землетрясений с конца июня произошло в районе островов Токара на юге Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:20:00+03:00

2025-07-13T13:20:00+03:00

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ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Более 1900 землетрясений с конца июня произошло в районе островов Токара на юге Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии. С 21 июня, когда в этом районе стала наблюдаться повышенная сейсмическая активность, было зафиксировано более 1900 землетрясений силой подземных толчков выше 1 балла. В начале июля здесь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 6 по семибалльной шкале, принятой в Японии. Оно стало самым сильным из серии более 1000 землетрясений с конца июня. Часть жителей острова Акусэкидзима эвакуировали за пределы острова.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония