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Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии - РИА Новости, 13.07.2025
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13:20 13.07.2025
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Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии
Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии - РИА Новости, 13.07.2025
Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии
Более 1900 землетрясений с конца июня произошло в районе островов Токара на юге Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T13:20:00+03:00
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ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Более 1900 землетрясений с конца июня произошло в районе островов Токара на юге Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии. С 21 июня, когда в этом районе стала наблюдаться повышенная сейсмическая активность, было зафиксировано более 1900 землетрясений силой подземных толчков выше 1 балла. В начале июля здесь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 6 по семибалльной шкале, принятой в Японии. Оно стало самым сильным из серии более 1000 землетрясений с конца июня. Часть жителей острова Акусэкидзима эвакуировали за пределы острова.
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в мире, япония
В мире, Япония
Метеорологи рассказали о повышенной сейсмоактивности на юге Японии

В районе островов Токара в Японии с 21 июня произошло более 1900 землетрясений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Более 1900 землетрясений с конца июня произошло в районе островов Токара на юге Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
С 21 июня, когда в этом районе стала наблюдаться повышенная сейсмическая активность, было зафиксировано более 1900 землетрясений силой подземных толчков выше 1 балла.
В начале июля здесь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 6 по семибалльной шкале, принятой в Японии. Оно стало самым сильным из серии более 1000 землетрясений с конца июня. Часть жителей острова Акусэкидзима эвакуировали за пределы острова.
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