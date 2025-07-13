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Премьер Италии предостерегла от торговой войны на Западе - РИА Новости, 13.07.2025
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22:08 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/italija-2028906752.html
Премьер Италии предостерегла от торговой войны на Западе
Премьер Италии предостерегла от торговой войны на Западе - РИА Новости, 13.07.2025
Премьер Италии предостерегла от торговой войны на Западе
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:08:00+03:00
2025-07-13T22:08:00+03:00
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РИМ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран. "И сегодня правительство находится в тесном контакте с Европейской комиссией и всеми заинтересованными сторонами, участвующими в переговорах по тарифам. Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов, с которыми мы все вместе сталкиваемся. У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения", - приводит ее слова пресс-служба руководства итальянского совета министров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро. По ее оценкам, дополнительные тарифы на некоторые продукты из Италии достигнут 45% для сыров, 35% для вин, 36% для макаронных изделий с начинкой и 42% для джемов и варений. В субботу правительственный Дворец Киджи заявил, что Италия уверена в возможности достичь справедливого соглашения по торговым переговорам. В совмине заявили, что это могло бы "укрепить Запад в целом", учитывая, что сейчас провоцировать торговый конфликт между двумя сторонами Атлантики "не имеет смысла".
https://ria.ru/20250712/ssha-2028764700.html
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италия, сша, европа, джорджа мелони, дональд трамп, евросоюз, в мире
Италия, США, Европа, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Премьер Италии предостерегла от торговой войны на Западе

Мелони: взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной на Западе

© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран.
"И сегодня правительство находится в тесном контакте с Европейской комиссией и всеми заинтересованными сторонами, участвующими в переговорах по тарифам. Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов, с которыми мы все вместе сталкиваемся. У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения", - приводит ее слова пресс-служба руководства итальянского совета министров.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро. По ее оценкам, дополнительные тарифы на некоторые продукты из Италии достигнут 45% для сыров, 35% для вин, 36% для макаронных изделий с начинкой и 42% для джемов и варений.
В субботу правительственный Дворец Киджи заявил, что Италия уверена в возможности достичь справедливого соглашения по торговым переговорам. В совмине заявили, что это могло бы "укрепить Запад в целом", учитывая, что сейчас провоцировать торговый конфликт между двумя сторонами Атлантики "не имеет смысла".
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ИталияСШАЕвропаДжорджа МелониДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
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