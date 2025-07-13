https://ria.ru/20250713/istvud-2028621059.html

Развелся в 83 из-за измены: бурная жизнь главного ковбоя Голливуда

Развелся в 83 из-за измены: бурная жизнь главного ковбоя Голливуда - РИА Новости, 13.07.2025

Развелся в 83 из-за измены: бурная жизнь главного ковбоя Голливуда

Настоящая легенда Голливуда, лауреат пяти "Оскаров" Клинт Иствуд до сих пор приковывает к себе внимание СМИ. Помимо своего таланта и непревзойденного мастерства РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:35:00+03:00

2025-07-13T08:35:00+03:00

2025-07-13T08:35:00+03:00

голливуд

сан-франциско

калифорния

клинт иствуд

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Настоящая легенда Голливуда, лауреат пяти "Оскаров" Клинт Иствуд до сих пор приковывает к себе внимание СМИ. Помимо своего таланта и непревзойденного мастерства актер еще и многодетный отец, а также настоящий рекордсмен по числу любовных связей и браков — как законных, так и неофициальных. Несмотря на преклонный возраст (в мае этого года актеру исполнилось 95 лет), он по-прежнему чувствует себя бодро и является ярким доказательством фразы "любви все возрасты покорны".Покорил режиссеров "фирменным" прищуромБудущая легенда появился на свет в Сан-Франциско 31 мая 1930 года. Его родители трудились на заводах, но из-за экономического кризиса были вынуждены кочевать вместе с сыном по стране в поисках работы.Получив аттестат, парень устроился на заправку, а позднее стал пожарным. В 1951 году Иствуд поступил в Университет Сиэтла, но был призван в армию и проходил службу в Форт-Орд, где его однажды заметил ассистент режиссера сериала "Сыромятная плеть". Парню предложили роль ковбоя.Попав в кино, Клинт оказался востребован в качестве положительного героя вестернов, покорил режиссеров своим загадочным прищуром. Однако настоящую известность и всемирную славу ему принесло сотрудничество с Серджо Леоне.Именно благодаря их тандему в период от 1960-х до 1980-х Клинт Иствуд попадает в число наиболее ярких звезд Голливуда, создавая образ немногословного и решительного героя боевиков и вестернов.Первая жена и походы "налево"С первой женой Иствуд познакомился в 1952 году, в возрасте 23 лет. Любовь со студенткой Мэгги Джонс вспыхнула с первого взгляда, в итоге они поженились. Брак продержался 26 лет, Клинт и Мэгги стали родителями сына Кайла и дочки Элисон.Нельзя сказать, что это была любовь на всю жизнь, даже будучи в браке, Иствуд имел множество отношений на стороне - просто не хотел рушить свою семью.Практически сразу после свадьбы с Мэгги, в 1954 году, у него родилась дочка от любовницы, причем его официальные дети, от законной жены, появились позже, годы спустя. Внебрачная девочка в итоге выросла в приемной семье.Иствуд в течение 14 лет имел близкие отношения с женщиной-каскадером Роксанной Тунис, от которой у него родилась дочка Кимбер. После расставания с ней Клинт завел другую любовницу — ею стала бывшая актриса Сондра Лок, которая была младше его на 14 лет.Вел себя как настоящий тиранРазрыв отношений с Сондрой был сопряжен с огромным скандалом. Женщина заявила, что Клинт вел себя с ней как настоящий тиран: бил, оскорблял, заставил сделать два аборта. Кроме того, по ее словам, он всячески мешал продвижению ее творческой карьеры.Актер же, в свою очередь, все обвинения любовницы опровергал, утверждая, что Сондра сумасшедшая и, к тому же, хочет заработать на скандале. В итоге разбирательств суд обязал Иствуда выплатить ей неустойку, размер которой не разглашался.Помимо отношений с Сондрой Лок, у Иствуда были и другие женщины. Известно о его многолетнем романе с бортпроводницей Джослин Ривз, которая была младше его на 21 год. В конце 1980-х она родила ему сына и дочь.Вторая жена была младше на 35 летКазалось бы, при таком количестве любовниц о браке можно и забыть, но не тут-то было. Второй избранницей Клинта стала ведущая реалити-шоу Дина Иствуд Руиз. Их брак продлился целых 17 лет, несмотря на солидную разницу в возрасте в 35 лет. Вторая законная жена подарила актеру дочку Морган.После женитьбы на Дине Иствуд на некоторое время перестал ходить "налево" — по крайней мере, с любовницами его больше не замечали.Однако вечно изображать верного и преданного мужа Иствуд не смог — в 2013 году Дина узнала, что муж, которому было уже 83 года, закрутил роман с подругой семьи, и подала на развод.Последнюю жену забирала полицияПереживал Иствуд совсем недолго. Уже год спустя он познакомился с 51-летней Кристиной Сандерой, работавшей в ресторане его отеля в Калифорнии.Недолго думая, легендарный актер и режиссер предложил ей жить вместе в его новом особняке, который, к слову, изначально был построен для Иствуда и его второй жены.Сандера была человеком сложным: в свое время она проходила лечение от алкоголизма и ходила на курсы управления гневом, а однажды подралась со своим бывшим мужем, да так яростно, что ее забрала полиция.Тем не менее, с ней пожилой актер был счастлив до смерти жены, которая скончалась она в возрасте 61 года от сердечной аритмии. Ее уход для актера стал большим ударом. Иствуд рассказал журналистам лишь то, что Кристина была для него прекрасной, заботливой супругой.Сейчас актеру 95 лет, но, несмотря на это, легенда Голливуда не собирается на пенсию. Он планирует работать над новым кинопроектом, по-прежнему уверен в своих силах, и что цифра 95 — не является для него пределом.

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голливуд, сан-франциско, калифорния, клинт иствуд