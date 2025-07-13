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Путин сравнил образы Ивана Грозного и Кромвеля в западной трактовке истории - РИА Новости, 13.07.2025
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14:45 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/istoriya-2028869364.html
Путин сравнил образы Ивана Грозного и Кромвеля в западной трактовке истории
Путин сравнил образы Ивана Грозного и Кромвеля в западной трактовке истории - РИА Новости, 13.07.2025
Путин сравнил образы Ивана Грозного и Кромвеля в западной трактовке истории
Президент России Владимир Путин, говоря о царе Иване Грозном, которого обычно представляют тираном, напомнил и о действиях английского полководца Оливера... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:45:00+03:00
2025-07-13T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о царе Иване Грозном, которого обычно представляют тираном, напомнил и о действиях английского полководца Оливера Кромвеля, о нецивилизованности которых западные историки умалчивают. "Как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", - сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что в западном обществе избегают темы этой жестокости. "Во всяком случае не дают таких оценок, что это дичь, отсутствие цивилизации, но они старались как бы подчинить себе Россию уже в то время", - добавил президент РФ.
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россия, англия, франция, владимир путин, иван грозный, павел зарубин
Россия, Англия, Франция, Владимир Путин, Иван Грозный, Павел Зарубин
Путин сравнил образы Ивана Грозного и Кромвеля в западной трактовке истории

Путин: на Западе называют Ивана Грозного тираном и молчат о жестокости Кромвеля

© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкЦарь Иван IV Васильевич Грозный. Миниатюра
Царь Иван IV Васильевич Грозный. Миниатюра - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Царь Иван IV Васильевич Грозный. Миниатюра
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о царе Иване Грозном, которого обычно представляют тираном, напомнил и о действиях английского полководца Оливера Кромвеля, о нецивилизованности которых западные историки умалчивают.
"Как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", - сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он отметил, что в западном обществе избегают темы этой жестокости.
"Во всяком случае не дают таких оценок, что это дичь, отсутствие цивилизации, но они старались как бы подчинить себе Россию уже в то время", - добавил президент РФ.
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РоссияАнглияФранцияВладимир ПутинИван ГрозныйПавел Зарубин
 
 
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