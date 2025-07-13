https://ria.ru/20250713/issledovanie-2028833853.html

Исследование показало, кто чаще выступает за отказ от пластиковой посуды

Исследование показало, кто чаще выступает за отказ от пластиковой посуды - РИА Новости, 13.07.2025

Исследование показало, кто чаще выступает за отказ от пластиковой посуды

Среди россиян больше всего отказ от пластиковой посуды поддерживают молодые люди возрастом до 35 лет, чаще всего - женщины, говорится в исследовании SuperJob... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:05:00+03:00

2025-07-13T07:05:00+03:00

2025-07-13T07:05:00+03:00

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Среди россиян больше всего отказ от пластиковой посуды поддерживают молодые люди возрастом до 35 лет, чаще всего - женщины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Подавляющее большинство россиян (84%) могло бы отказаться от пластиковой посуды: 42% однозначно готовы к этому шагу, а ещё столько же скорее готовы", - говорится в исследовании, в ходе которого было опрошено 1600 респондентов из всех округов России. При этом "среди молодежи до 35 лет 87% готовы перейти на экологичные альтернативы", тогда как среди других возрастных категорий доля готовых отказаться от пластика меньше, отмечается в исследовании. Так, среди людей возрастом от 35 до 44 лет в той или иной мере готовы попрощаться с пластиковой посудой 80%, а старше 45 лет - 85%. Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от посуды из пластика - 90% против 79%. Среди людей с более высокими доходами также чаще встречаются сторонники отказа от такой посуды, однако прямой корреляции нет. Среди людей с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей таких 81%, с доходом от 50 до 99,9 тысяч - 84%, а с доходом до 50 тысяч - лишь 80%. Однако "16% населения пока сопротивляются изменениям": так, 3% категорически против этого, а 13% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы - удобство и экономическая доступность. "Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе", "чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!", приводит SuperJob мнение опрошенных. "Тем не менее, тренд на осознанное потребление растёт: если в 2018 году только 70% опрошенных были готовы отказаться от пластика, то сейчас их доля достигла 84%", - подытожили авторы исследования.

https://ria.ru/20250705/khobbi-2027337981.html

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общество, россия, superjob