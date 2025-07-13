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Президент Германии рассказал, как правящая коалиция навредила сама себе - РИА Новости, 13.07.2025
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17:03 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/germaniya-2028881164.html
Президент Германии рассказал, как правящая коалиция навредила сама себе
Президент Германии рассказал, как правящая коалиция навредила сама себе - РИА Новости, 13.07.2025
Президент Германии рассказал, как правящая коалиция навредила сама себе
Правящая коалиция в Германии навредила сама себе спором о составе Федерального конституционного суда страны, необходимо скорее решить этот вопрос, заявил... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:03:00+03:00
2025-07-13T17:03:00+03:00
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Правящая коалиция в Германии навредила сама себе спором о составе Федерального конституционного суда страны, необходимо скорее решить этот вопрос, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF. В пятницу бундестаг должен был принять решение о новом назначении на три судейских поста в Федеральном конституционном суде. Однако фракция победившего на прошлых выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовала отмены голосования по кандидатуре от социал-демократов (СДПГ) - Фрауке Брозиус-Герсдорф - ссылаясь на обвинения в плагиате в ее докторской диссертации. Также юриста считают "слишком либеральной" ввиду ее позиции о том, что человеческий эмбрион получает права лишь после рождения. Социал-демократы, в свою очередь, обвинили блок в клевете и черном пиаре. "Я думаю, если заглянуть в газеты за выходные, то сразу становится ясно: коалиция, во всяком случае, сама себе навредила", - сказал Штайнмайер. Федеральный президент призвал принять решение по кандидатуре судей конституционного суда "в ближайшее время". Ранее избирательный комитет бундестага выдвинул троих кандидатов на пост судей Федерального конституционного суда: Фрауке Брозиус-Герсдорф и Анн-Катрин Кауфхольд по предложению СДПГ, а также кандидата от ХДС/ХСС - судью Гюнтера Шпиннера. Ввиду наметившегося спора голосование было перенесено на 8 сентября. Федеральный конституционный суд Германии состоит из двух палат по восемь судей в каждом, в общей сложности 16 судей. Половина из них избирается бундестагом, половина – бундесратом (нижняя и верхняя палаты парламента). Срок судейских полномочий ограничен 12 годами, предельный возраст для пребывания в должности - 68 лет. Конституционный суд рассматривает дела по запросу высших органов государственной власти Германии. Нижняя палата конституционного суда состоит из восьми человек и может принимать решения только при наличии кворума в шесть судей. Два нынешних судьи должны уйти из-за достижения предельного возраста, причем один из них должен был сделать это еще в ноябре по истечении 12-летнего срока, но пока остается на посту. Еще один судья намерен покинуть должность по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20250703/germaniya-2027070665.html
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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс
В мире, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, ХДС/ХСС
Президент Германии рассказал, как правящая коалиция навредила сама себе

Штайнмайер: спором о КС правящая коалиция в Германии навредила сама себе

© flickr.com/BiLK_ThornРейхстаг в Германии
Рейхстаг в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© flickr.com/BiLK_Thorn
Рейхстаг в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Правящая коалиция в Германии навредила сама себе спором о составе Федерального конституционного суда страны, необходимо скорее решить этот вопрос, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF.
В пятницу бундестаг должен был принять решение о новом назначении на три судейских поста в Федеральном конституционном суде. Однако фракция победившего на прошлых выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовала отмены голосования по кандидатуре от социал-демократов (СДПГ) - Фрауке Брозиус-Герсдорф - ссылаясь на обвинения в плагиате в ее докторской диссертации. Также юриста считают "слишком либеральной" ввиду ее позиции о том, что человеческий эмбрион получает права лишь после рождения. Социал-демократы, в свою очередь, обвинили блок в клевете и черном пиаре.
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"Я думаю, если заглянуть в газеты за выходные, то сразу становится ясно: коалиция, во всяком случае, сама себе навредила", - сказал Штайнмайер.
Федеральный президент призвал принять решение по кандидатуре судей конституционного суда "в ближайшее время".
Ранее избирательный комитет бундестага выдвинул троих кандидатов на пост судей Федерального конституционного суда: Фрауке Брозиус-Герсдорф и Анн-Катрин Кауфхольд по предложению СДПГ, а также кандидата от ХДС/ХСС - судью Гюнтера Шпиннера. Ввиду наметившегося спора голосование было перенесено на 8 сентября.
Федеральный конституционный суд Германии состоит из двух палат по восемь судей в каждом, в общей сложности 16 судей. Половина из них избирается бундестагом, половина – бундесратом (нижняя и верхняя палаты парламента). Срок судейских полномочий ограничен 12 годами, предельный возраст для пребывания в должности - 68 лет. Конституционный суд рассматривает дела по запросу высших органов государственной власти Германии.
Нижняя палата конституционного суда состоит из восьми человек и может принимать решения только при наличии кворума в шесть судей. Два нынешних судьи должны уйти из-за достижения предельного возраста, причем один из них должен был сделать это еще в ноябре по истечении 12-летнего срока, но пока остается на посту. Еще один судья намерен покинуть должность по состоянию здоровья.
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