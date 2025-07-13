https://ria.ru/20250713/ganchev-2028876980.html

Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек

Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек - РИА Новости, 13.07.2025

Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек

Более 30 жителей харьковского села Двуречная эвакуированы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:32:00+03:00

2025-07-13T16:32:00+03:00

2025-07-13T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 30 жителей харьковского села Двуречная эвакуированы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Уже более 30 человек… Наши ребята, освобождая дом за домом, находят мирных жителей, связываются с нашими сотрудниками. И мы оказываем поддержку в эвакуации населения", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, сколько человек эвакуировано из села Двуречная. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)