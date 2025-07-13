https://ria.ru/20250713/ganchev-2028876980.html
Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек
Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек - РИА Новости, 13.07.2025
Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек
Более 30 жителей харьковского села Двуречная эвакуированы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:32:00+03:00
2025-07-13T16:32:00+03:00
2025-07-13T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 30 жителей харьковского села Двуречная эвакуированы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Уже более 30 человек… Наши ребята, освобождая дом за домом, находят мирных жителей, связываются с нашими сотрудниками. И мы оказываем поддержку в эвакуации населения", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, сколько человек эвакуировано из села Двуречная. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html
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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из харьковского села Двуречная эвакуировали более 30 человек
Ганчев: более 30 жителей села Двуречная в Харьковской области эвакуированы