https://ria.ru/20250713/frantsiya-2028902723.html

Макрон раскрыл военный бюджет Франции на 2027 год

Макрон раскрыл военный бюджет Франции на 2027 год - РИА Новости, 13.07.2025

Макрон раскрыл военный бюджет Франции на 2027 год

Военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T21:02:00+03:00

2025-07-13T21:02:00+03:00

2025-07-13T22:28:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро", – сказал Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Макрон отметил, что с 2017 года, когда он занял пост президента, он решил "сделать оборону приоритетом". По его словам, необходимо устранить слабые зоны, в первую очередь, запасы боеприпасов."Запасы управляемых боеприпасов, усилить наше оружие точного наведения, обзавестись беспилотниками для наших боевых подразделений, фрегатов и авиабаз, а также иметь необходимое оружие для проведения операций на каждый день, усилить нашу противовоздушную оборону и средства электронной борьбы, увеличить наши космические возможности, максимально тренировать наших военных, моряков и пилотов, увеличить число резервистов. По всем этим вопросам необходимо ужесточить нашу армейскую модель и нарастить объемы", - добавил Макрон.При этом президент заявил, что перевооружение не должно осуществляться за счет увеличения долга, а будет финансироваться через большую экономическую активность и наращивание производства. В связи с этим Макрон призвал направить частное финансирование на производственные и технологические оборонные нужды."Пятого марта я сказал французам, что нация нуждается в вас. Этот момент пришел, мы должны согласиться на это усилие ото всех, чтобы гарантировать нашу безопасность и независимость. Нам необходимо тратить больше на оборону и чтобы каждый принял участие в этих инвестициях", - сказал он.В марте глава минфина Эрик Ломбар сообщил, что в стране созданы специальные вклады для граждан, желающих вложить свои сбережения в финансирование "военных усилий" страны. Вкладами занимается французский государственный инвестиционный банк Bpifrance, минимальная сумма вклада составляет 500 евро, минимальный срок - пять лет.По его словам, оборонным предприятиям нужно минимум 5 миллиардов евро чистых инвестиций, чтобы нарастить производство.Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.

https://ria.ru/20250708/evrosoyuz-2027833573.html

https://ria.ru/20250619/nato-2023740415.html

https://ria.ru/20250514/frantsija-2016887110.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню