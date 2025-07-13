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Фестиваль движения "Волонтеры Подмосковья" открылся в Красногорске - РИА Новости, 13.07.2025
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Новости Подмосковья
 
14:13 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/festival--2028866113.html
Фестиваль движения "Волонтеры Подмосковья" открылся в Красногорске
Фестиваль движения "Волонтеры Подмосковья" открылся в Красногорске - РИА Новости, 13.07.2025
Фестиваль движения "Волонтеры Подмосковья" открылся в Красногорске
Масштабный фестиваль, посвященный пятилетнему юбилею регионального движения "Волонтеры Подмосковья", открылся в воскресенье в Красногорске, сообщает... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:13:00+03:00
2025-07-13T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Масштабный фестиваль, посвященный пятилетнему юбилею регионального движения "Волонтеры Подмосковья", открылся в воскресенье в Красногорске, сообщает пресс-служба облправительства. В фестивале принимают участие ребята из области, а также гости Добро.Конференции в Сенеже — эксперты в сфере добровольчества со всей страны. Гости фестиваля участвуют в творческих мастер-классах, интеллектуальных викторинах, деловой программе. В завершение вечера состоится концерт. Как отметили в пресс-службе, "Волонтеры Подмосковья" начали приходить на помощь людям в 2020 году в разгар пандемии. Активисты помогали врачам, пожилым, многодетным семьям и всем, кто нуждался в заботе. Всего было привлечено 14,8 тысячи волонтеров. Сегодня "Волонтеры Подмосковья" объединяют более 130 добровольческих организаций Московской области. Волонтерское движение поддерживается национальным проектом "Молодежь и дети". "Пять лет назад движение "Волонтеры Подмосковья" объединило добровольческие, общественные и молодежные организации – в их рядах сегодня уже только самых активных – 56 тысяч человек. На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект "Доброе дело". Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысячи тонн помощи", - приводятся в сообщении слова из поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева. Координирует работу "Волонтеров Подмосковья" министерство информации и молодежной политики региона, которое проводит для них образовательные, тематические встречи и семинары, помогает в проведении добровольческих мероприятий, приглашает к участию в патриотических и молодежных форумах. В настоящее время волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь, поддерживают участников СВО и их семьи, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями. В числе других направлений деятельности – участие в организации масштабных акций, экоактивизм, помощь приютам бездомных животных . Так, в январе 2024 года "Волонтеры Подмосковья" оказывали помощь жителям микрорайона Климовск в Подольске, которые остались без отопления из-за аварии в системе теплоснабжения. В марте того же года они пришли на выручку людям, пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле". Свыше 230 добровольцев из Московской области отправились на помощь в Анапу для ликвидации последствий аварии на побережье Черного моря. Вот уже 5 лет "Волонтеры Подмосковья" сопровождают федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". В этом году более 3,8 тысячи человек активно привлекали жителей Московской области к голосованию и в итоге собрали свыше 200 тысяч голосов. Каждый год добровольцы принимают участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, цель которой — поддержать общественно значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. За время существования проекта от региона поступило более 4 тысяч заявок, из которых 32 вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призерами. Волонтеры также участвуют в ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело". Осенью этого года в Московской области состоится Международный музыкальный фестиваль "Интервидение". К его проведению также привлекут "Волонтеров Подмосковья" – порядка 450 добровольцев будут встречать гостей, помогать артистам, работать с прессой и создавать праздник для зрителей, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), красногорск, донбасс, андрей воробьев, крокус сити холл
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Донбасс, Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл
Фестиваль движения "Волонтеры Подмосковья" открылся в Красногорске

Региональное движение "Волонтеры Подмосковья" отмечает пятилетний юбилей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской областиФестиваль волонтеров в Красногорске
Фестиваль волонтеров в Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Фестиваль волонтеров в Красногорске
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Масштабный фестиваль, посвященный пятилетнему юбилею регионального движения "Волонтеры Подмосковья", открылся в воскресенье в Красногорске, сообщает пресс-служба облправительства.
В фестивале принимают участие ребята из области, а также гости Добро.Конференции в Сенеже — эксперты в сфере добровольчества со всей страны. Гости фестиваля участвуют в творческих мастер-классах, интеллектуальных викторинах, деловой программе. В завершение вечера состоится концерт.
Как отметили в пресс-службе, "Волонтеры Подмосковья" начали приходить на помощь людям в 2020 году в разгар пандемии. Активисты помогали врачам, пожилым, многодетным семьям и всем, кто нуждался в заботе. Всего было привлечено 14,8 тысячи волонтеров. Сегодня "Волонтеры Подмосковья" объединяют более 130 добровольческих организаций Московской области. Волонтерское движение поддерживается национальным проектом "Молодежь и дети".
"Пять лет назад движение "Волонтеры Подмосковья" объединило добровольческие, общественные и молодежные организации – в их рядах сегодня уже только самых активных – 56 тысяч человек. На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект "Доброе дело". Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысячи тонн помощи", - приводятся в сообщении слова из поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Координирует работу "Волонтеров Подмосковья" министерство информации и молодежной политики региона, которое проводит для них образовательные, тематические встречи и семинары, помогает в проведении добровольческих мероприятий, приглашает к участию в патриотических и молодежных форумах. В настоящее время волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь, поддерживают участников СВО и их семьи, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями. В числе других направлений деятельности – участие в организации масштабных акций, экоактивизм, помощь приютам бездомных животных .
Так, в январе 2024 года "Волонтеры Подмосковья" оказывали помощь жителям микрорайона Климовск в Подольске, которые остались без отопления из-за аварии в системе теплоснабжения. В марте того же года они пришли на выручку людям, пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле". Свыше 230 добровольцев из Московской области отправились на помощь в Анапу для ликвидации последствий аварии на побережье Черного моря.
Вот уже 5 лет "Волонтеры Подмосковья" сопровождают федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". В этом году более 3,8 тысячи человек активно привлекали жителей Московской области к голосованию и в итоге собрали свыше 200 тысяч голосов.
Каждый год добровольцы принимают участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, цель которой — поддержать общественно значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. За время существования проекта от региона поступило более 4 тысяч заявок, из которых 32 вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призерами. Волонтеры также участвуют в ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело".
Осенью этого года в Московской области состоится Международный музыкальный фестиваль "Интервидение". К его проведению также привлекут "Волонтеров Подмосковья" – порядка 450 добровольцев будут встречать гостей, помогать артистам, работать с прессой и создавать праздник для зрителей, добавили в пресс-службе.
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскДонбассАндрей ВоробьевКрокус Сити Холл
 
 
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