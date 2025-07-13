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Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве
Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве - РИА Новости, 13.07.2025
Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве
Малый бизнес получил льготы на аренду более 170 объектов недвижимости в Москве с начала 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:12:00+03:00
2025-07-13T12:12:00+03:00
2025-07-13T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Малый бизнес получил льготы на аренду более 170 объектов недвижимости в Москве с начала 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что льготная ставка составляет 5,3 тысячи рублей за квадратный метр. Чтобы ее получить, предпринимателям необходимо обратиться в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки."С начала года такая мера поддержки оказана компаниям, арендующим 174 нежилых объекта общей площадью около 39,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому арендаторы смогут сэкономить в 2025 году 528,1 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что наибольшее количество предпринимателей, получивших поддержку, занимаются бытовым обслуживанием. Всего их 113.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве
Ефимов: в Москве выделили малому бизнесу льготы на аренду 170 помещений
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Малый бизнес получил льготы на аренду более 170 объектов недвижимости в Москве с начала 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что льготная ставка составляет 5,3 тысячи рублей за квадратный метр. Чтобы ее получить, предпринимателям необходимо обратиться в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки.
"С начала года такая мера поддержки оказана компаниям, арендующим 174 нежилых объекта общей площадью около 39,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому арендаторы смогут сэкономить в 2025 году 528,1 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что наибольшее количество предпринимателей, получивших поддержку, занимаются бытовым обслуживанием. Всего их 113.