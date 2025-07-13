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Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве

Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве - РИА Новости, 13.07.2025

Ефимов: малый бизнес получил льготы на аренду 170 помещений в Москве

Малый бизнес получил льготы на аренду более 170 объектов недвижимости в Москве с начала 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:12:00+03:00

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2025-07-13T12:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Малый бизнес получил льготы на аренду более 170 объектов недвижимости в Москве с начала 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что льготная ставка составляет 5,3 тысячи рублей за квадратный метр. Чтобы ее получить, предпринимателям необходимо обратиться в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки."С начала года такая мера поддержки оказана компаниям, арендующим 174 нежилых объекта общей площадью около 39,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому арендаторы смогут сэкономить в 2025 году 528,1 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что наибольшее количество предпринимателей, получивших поддержку, занимаются бытовым обслуживанием. Всего их 113.

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)