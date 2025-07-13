https://ria.ru/20250713/doma-2029770795.html

Дома, запечатленные в кинофильмах, капитально ремонтируют в Москве

Дома, запечатленные в кинофильмах, капитально ремонтируют в Москве - РИА Новости, 17.07.2025

Дома, запечатленные в кинофильмах, капитально ремонтируют в Москве

Дома, запечатленные в советских и российских кинофильмах, капитально ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-13T18:38:00+03:00

2025-07-13T18:38:00+03:00

2025-07-17T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дома, запечатленные в советских и российских кинофильмах, капитально ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Тысячи жилых зданий столицы были запечатлены в многочисленных советских и российских кинофильмах. Со временем эти дома с кинопленки попадают в региональную программу капитального ремонта. Специалисты обновляют фасады и подъезды, меняют инженерные системы", - говорится в сообщении. Одно из зданий, в котором в 2023 году прошел капитальный ремонт, расположен по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 14–16. "Он известен как дом полярников имени Отто Юльевича Шмидта. В 1984 году это здание запечатлели в художественном фильме "Полоса препятствий", главную роль в котором сыграл молодой Олег Меньшиков", - добавляется в сообщении.

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