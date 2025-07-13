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После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело - РИА Новости, 13.07.2025
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:00:00+03:00
2025-07-13T23:00:00+03:00
2025-07-13T23:00:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства инцидента, проведен осмотр места происшествия, истребуется документация о работе термального комплекса, будут назначены необходимые экспертизы. Минздрав региона в воскресенье сообщал, что 26 сотрудников комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором. Позднее минздрав уточнял, что число пострадавших от отравления хлором в "Баден-Бадене" увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивали как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести, еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование, прокуратура региона также организовала свою проверку.
https://ria.ru/20250711/otravlenie-2028534119.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
СК завел дело после отравлений хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге