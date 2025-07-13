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В Дагестане спасли корову, упавшую в резервуар для забора воды

В Дагестане спасли корову, упавшую в резервуар для забора воды - РИА Новости, 13.07.2025

В Дагестане спасли корову, упавшую в резервуар для забора воды

Спасатели в Дагестане достали корову, упавшую в пятиметровый резервуар для забора воды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:45:00+03:00

2025-07-13T22:45:00+03:00

2025-07-13T22:45:00+03:00

хорошие новости

республика дагестан

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели в Дагестане достали корову, упавшую в пятиметровый резервуар для забора воды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. "Поступило сообщение о том, что в пятиметровый резервуар для забора воды упала корова и не может выбраться. Спасатели Дагестанского ПСО (поисково-спасательного отряда – ред.) оперативно выехали на место происшествия. Применив альпинистское снаряжение, с помощью подъёмного крана аккуратно извлекли животное на поверхность", - сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале. Уточняется, что угрозы жизни коровы нет, животное отпущено на волю.

https://ria.ru/20250702/birobidzhan-2026693333.html

республика дагестан

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республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)