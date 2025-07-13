Любовь и развод: похождения многодетного папы Станислава Бондаренко
© Фото : предоставлено Московским Губернским театромРавшана Куркова (Цезония) и Станислав Бондаренко (Калигула) в спектакле "Калигула" в постановке Сергея Землянского
© Фото : предоставлено Московским Губернским театром
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Станислава Бондаренко называют настоящим секс-символом российского кино. Известность пришла к актеру после выхода на экраны сериала "Талисман любви". Актеру частенько достаются роли ловеласов, героев-любовников и баловней судьбы. При этом и в реальной жизни у него кипели нешуточные страсти.
Необычное хобби
Будущий актер родился 2 июля 1985 года в Днепрорудном Запорожской области. Мама работала парикмахершей, а отец трудился в автосервисе. Когда Стасу исполнилось 10 лет, родители развелись, его мама встретила другого мужчину, и все вместе они перебрались в Москву.
Так у будущего артиста появились старший сводный брат Александр, который сейчас работает пластическим хирургом, и две сестры-близняшки — Светлана и Снежана. К слову, они тоже стали актрисами и некоторое время проработали в московских театрах.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
Отчим Станислава профессионально играл в футбол, поэтому неудивительно, что мальчик тянулся к спорту и посещал секции тенниса, карате, тхэквондо. Также Станислав активно занимался бальными танцами.
Все решил случай
После окончания школы поступил в МАИ на конструктора, но у судьбы были другие планы.
Все решил случай. На одном мероприятии в танцевальной студии Станислава пригласили выступить в ГИТИСе. Бондаренко понравился худруку института и сумел получить приглашение на обучение.
Сниматься Бондаренко начал еще на третьем курсе института, появившись в проектах "Одиночество любви" и "Талисман любви".
Актер Станислав Бондаренко
В последнем сериале партнершей актера стала Татьяна Арнтгольц, с которой приписывали роман, но они остались просто друзьями. "Да, я влюбился в Таню, она, конечно, восхитительная, прекрасная….. Я говорил Татьяне о своих чувствах, но… Мы просто остались хорошими друзьями", — признавался артист.
Позднее Стас сыграл одного из ключевых героев в лентах "Грех" и "Красота требует…", а затем статус героя-любовника закрепился за роль Марка Зорина в "Провинциалке". С тех пор Станислава Бондаренко постоянно снимается в сериалах и с успехом играет в театре.
© РИА Новости / Валерий МельниковТатьяна Арнтгольц на открытии 32 Московского Международного кинофестиваля
Татьяна Арнтгольц на открытии 32 Московского Международного кинофестиваля
Первый брак, рухнувший через 7 лет
Свою первую жену Юлию Чиплиеву Бондаренко встретил в учебном театре ГИТИСа, посещавшую там курсы. Студенту девушка понравилась, однако он умудрился потерять ее номер телефона.
Однако, как говорят, "от судьбы не уйдешь" — через несколько лет молодые люди столкнулись на дне рождения общей знакомой. Настойчивые ухаживания артиста привели к свадьбе в 2008-м. Вскоре у пары появился сын Марк.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
К сожалению, брак распался через 7 лет, пока Бондаренко сутками пропадал на съёмочных площадках, Юлия томилась и ревновала.
Вскоре после развода Бондаренко закрутил роман с "Мисс Россией — 2010" Ириной Антоненко. Пара познакомилась на съемках "Золотой клетки", однако надолго вместе не задержались.
Ирина Антоненко "Мисс Россия - 2010"
Сейчас актер женат на Аурелии Алехиной. В ноябре 2017 года она родила дочь Алексию, а в марте 2019 года — дочь Микаэлу.
Признание Бузовой
В октябре 2023 года состоялась премьера клипа "Верни", в котором певица Ольга Бузова и Стас Бондаренко исполнили горячую сцену на кухонном столе. Многие после этого заговорили о романе, но это была всего лишь игра актеров.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер Станислав Бондаренко и певица Ольга Бузова на презентации клипа на песню "Верни" в клубе Rodina Moskva
Актер Станислав Бондаренко и певица Ольга Бузова на презентации клипа на песню "Верни" в клубе Rodina Moskva
Артистка осталась довольна результатом и с гордостью объявила, что "это был лучший эпизод в творчестве Стаса". Актёр, в свою очередь, был сдержан на эмоции — отметил лишь, что Оля "петарда". Бузова же была более откровенна на высказывания.
"Стас лишил меня кинодевственности. Это первый мужчина, с которым я по-актёрски и профессионально поцеловалась", — заявляла Ольга.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время награждения в номинации "Инфлюенсер года" на музыкальной премии "Жара Media Awards" в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Ольга Бузова во время награждения в номинации "Инфлюенсер года" на музыкальной премии "Жара Media Awards" в Крокус Сити Холле в Москве
Отношение к СВО
По национальности Станислав Бондаренко — украинец, и на Украине у Станислава осталось много родственников, но все они после начала специальной военной операции ни разу не сказали плохого слова о России.
Актёр признавался, что со стороны украинских поклонников часто получал сообщения о предательстве и много негатива.
Но в отношении СВО у актера четкая позиция: его родина — это Россия.