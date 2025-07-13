https://ria.ru/20250713/bondarenko-2028624925.html

Любовь и развод: похождения многодетного папы Станислава Бондаренко

Любовь и развод: похождения многодетного папы Станислава Бондаренко - РИА Новости, 13.07.2025

Любовь и развод: похождения многодетного папы Станислава Бондаренко

Станислава Бондаренко называют настоящим секс-символом российского кино. Известность пришла к актеру после выхода на экраны сериала "Талисман любви". Актеру... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:00:00+03:00

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2025-07-13T10:00:00+03:00

россия

запорожская область

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татьяна арнтгольц

ольга бузова

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Станислава Бондаренко называют настоящим секс-символом российского кино. Известность пришла к актеру после выхода на экраны сериала "Талисман любви". Актеру частенько достаются роли ловеласов, героев-любовников и баловней судьбы. При этом и в реальной жизни у него кипели нешуточные страсти.Необычное хоббиБудущий актер родился 2 июля 1985 года в Днепрорудном Запорожской области. Мама работала парикмахершей, а отец трудился в автосервисе. Когда Стасу исполнилось 10 лет, родители развелись, его мама встретила другого мужчину, и все вместе они перебрались в Москву.Так у будущего артиста появились старший сводный брат Александр, который сейчас работает пластическим хирургом, и две сестры-близняшки — Светлана и Снежана. К слову, они тоже стали актрисами и некоторое время проработали в московских театрах.Отчим Станислава профессионально играл в футбол, поэтому неудивительно, что мальчик тянулся к спорту и посещал секции тенниса, карате, тхэквондо. Также Станислав активно занимался бальными танцами.Все решил случайПосле окончания школы поступил в МАИ на конструктора, но у судьбы были другие планы.Все решил случай. На одном мероприятии в танцевальной студии Станислава пригласили выступить в ГИТИСе. Бондаренко понравился худруку института и сумел получить приглашение на обучение.Сниматься Бондаренко начал еще на третьем курсе института, появившись в проектах "Одиночество любви" и "Талисман любви".В последнем сериале партнершей актера стала Татьяна Арнтгольц, с которой приписывали роман, но они остались просто друзьями. "Да, я влюбился в Таню, она, конечно, восхитительная, прекрасная….. Я говорил Татьяне о своих чувствах, но… Мы просто остались хорошими друзьями", — признавался артист.Позднее Стас сыграл одного из ключевых героев в лентах "Грех" и "Красота требует…", а затем статус героя-любовника закрепился за роль Марка Зорина в "Провинциалке". С тех пор Станислава Бондаренко постоянно снимается в сериалах и с успехом играет в театре.Первый брак, рухнувший через 7 летСвою первую жену Юлию Чиплиеву Бондаренко встретил в учебном театре ГИТИСа, посещавшую там курсы. Студенту девушка понравилась, однако он умудрился потерять ее номер телефона.Однако, как говорят, "от судьбы не уйдешь" — через несколько лет молодые люди столкнулись на дне рождения общей знакомой. Настойчивые ухаживания артиста привели к свадьбе в 2008-м. Вскоре у пары появился сын Марк.К сожалению, брак распался через 7 лет, пока Бондаренко сутками пропадал на съёмочных площадках, Юлия томилась и ревновала.Вскоре после развода Бондаренко закрутил роман с "Мисс Россией — 2010" Ириной Антоненко. Пара познакомилась на съемках "Золотой клетки", однако надолго вместе не задержались.Сейчас актер женат на Аурелии Алехиной. В ноябре 2017 года она родила дочь Алексию, а в марте 2019 года — дочь Микаэлу.Признание БузовойВ октябре 2023 года состоялась премьера клипа "Верни", в котором певица Ольга Бузова и Стас Бондаренко исполнили горячую сцену на кухонном столе. Многие после этого заговорили о романе, но это была всего лишь игра актеров.Артистка осталась довольна результатом и с гордостью объявила, что "это был лучший эпизод в творчестве Стаса". Актёр, в свою очередь, был сдержан на эмоции — отметил лишь, что Оля "петарда". Бузова же была более откровенна на высказывания."Стас лишил меня кинодевственности. Это первый мужчина, с которым я по-актёрски и профессионально поцеловалась", — заявляла Ольга.Отношение к СВОПо национальности Станислав Бондаренко — украинец, и на Украине у Станислава осталось много родственников, но все они после начала специальной военной операции ни разу не сказали плохого слова о России.Актёр признавался, что со стороны украинских поклонников часто получал сообщения о предательстве и много негатива.Но в отношении СВО у актера четкая позиция: его родина — это Россия.

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россия, запорожская область, москва, татьяна арнтгольц, ольга бузова