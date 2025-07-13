https://ria.ru/20250713/bespilotniki-2028824600.html

ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 13.07.2025

ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T00:37:00+03:00

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специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.Также, по словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250713/opasnost-2028823635.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)