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ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 13.07.2025
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:37:00+03:00
2025-07-13T00:37:00+03:00
2025-07-13T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.Также, по словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250713/opasnost-2028823635.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
Гусев: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области