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ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 13.07.2025 (обновлено: 00:42 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/bespilotniki-2028824600.html
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 13.07.2025
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:37:00+03:00
2025-07-13T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.Также, по словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250713/opasnost-2028823635.html
воронежская область
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

Гусев: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Также, по словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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