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Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании - РИА Новости, 13.07.2025
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08:17 13.07.2025 (обновлено: 08:21 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/baltika-2028837939.html
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании - РИА Новости, 13.07.2025
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании
Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:17:00+03:00
2025-07-13T08:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии.Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
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россия, дания, в мире
Россия, Дания, В мире
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании

Барбин: РФ будет пресекать попытки пиратства в отношении танкеров с её нефтью

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКатер ВМФ в Балтийском море
Катер ВМФ в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Катер ВМФ в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии.
Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
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