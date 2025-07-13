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Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании - РИА Новости, 13.07.2025
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании
Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:17:00+03:00
2025-07-13T08:17:00+03:00
2025-07-13T08:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии.Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
https://ria.ru/20250605/ucheniya-2020879162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, в мире
Россия намерена защищать свои интересы на Балтике, заявил посол в Дании
Барбин: РФ будет пресекать попытки пиратства в отношении танкеров с её нефтью