https://ria.ru/20250713/armeniya-2028861424.html

СМИ: в Армении освободили сына оппозиционного депутата Манукяна

СМИ: в Армении освободили сына оппозиционного депутата Манукяна - РИА Новости, 13.07.2025

СМИ: в Армении освободили сына оппозиционного депутата Манукяна

Сын депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна Тарон Манукян и еще трое представителей партии "Дашнакцутюн", задержанные... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:25:00+03:00

2025-07-13T13:25:00+03:00

2025-07-13T13:25:00+03:00

армения

роберт кочарян

серж саргсян

дашнакцутюн

преследование карапетяна в армении

в мире

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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Сын депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна Тарон Манукян и еще трое представителей партии "Дашнакцутюн", задержанные в четверг в рамках дела о подготовке теракта, освобождены в воскресенье, сообщает онлайн-издание 168.am. В четверг Следственный комитет Армении выступил с очередным заявлением о разоблачении лиц, которые якобы готовили теракты. Были задержаны семь граждан. В тот же день оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила о задержаниях своих сторонников. "Сын депутата фракции "Армения" Гегама Манукяна Тарон Манукян и еще трое лиц освобождены", - говорится в сообщении онлайн-издания. При этом депутат Манукян сообщил журналистам, что помимо этих четырех человек в воскресенье был освобожден еще один, совершенно посторонний, сантехник по профессии, которого в "Дашнакцутюн" не знают. "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В настоящее время находится в оппозиции.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html

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армения, роберт кочарян, серж саргсян, дашнакцутюн, преследование карапетяна в армении , в мире