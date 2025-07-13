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В США сделали громкое заявление о российских активах
В США сделали громкое заявление о российских активах - РИА Новости, 14.07.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
Глава Минфина США Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах по заблокированным российским активам, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-13T23:32:00+03:00
2025-07-13T23:32:00+03:00
2025-07-14T01:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава Минфина США Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах по заблокированным российским активам, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS News."Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент настаивает на более радикальных мерах", — сказал он.По словам парламентария, конгресс может принять самый значительный пакет рестрикций в истории государства.В пятницу президент США Дональд Трамп анонсировал телеканалу NBC News важное заявление по России в понедельник, но не раскрыл его содержание.Глава Белого дома уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых ограничительных мерах против Москвы будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
В США сделали громкое заявление о российских активах
Грэм: Минфин США может не ограничиться использованием процентов с активов России