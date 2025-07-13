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Акробат, упавший в Московском цирке, не получил тяжелых травм - РИА Новости, 13.07.2025
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23:35 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/akrobat-2028912749.html
Акробат, упавший в Московском цирке, не получил тяжелых травм
Акробат, упавший в Московском цирке, не получил тяжелых травм - РИА Новости, 13.07.2025
Акробат, упавший в Московском цирке, не получил тяжелых травм
Гимнаст из Эфиопии, который сорвался во время репетиции в Большом Московском цирке, находится в НИИ имени Склифосовского, тяжелых травм у артиста не выявлено,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:35:00+03:00
2025-07-13T23:35:00+03:00
эфиопия
россия
происшествия
департамент здравоохранения г. москвы
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гимнаст из Эфиопии, который сорвался во время репетиции в Большом Московском цирке, находится в НИИ имени Склифосовского, тяжелых травм у артиста не выявлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты. "Во время репетиции в Большом Московском цирке произошёл инцидент — воздушный гимнаст из Эфиопии сорвался с высоты. Всё случилось на глазах у команды артистов, и счёт шёл на минуты. Московская скорая помощь прибыла на место оперативно и доставила артиста в Институт Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжелых травм у артиста не выявлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что он находится под наблюдением медиков.
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эфиопия, россия, происшествия, департамент здравоохранения г. москвы, большой московский государственный цирк
Эфиопия, Россия, Происшествия, Департамент здравоохранения г. Москвы, Большой Московский Государственный цирк
Акробат, упавший в Московском цирке, не получил тяжелых травм

Депздрав: у сорвавшегося в цирке в Москве гимнаста из Эфиопии нет тяжелых травм

© Telegram / ZАПАШНЫЙМомент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Telegram / ZАПАШНЫЙ
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гимнаст из Эфиопии, который сорвался во время репетиции в Большом Московском цирке, находится в НИИ имени Склифосовского, тяжелых травм у артиста не выявлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты.
"Во время репетиции в Большом Московском цирке произошёл инцидент — воздушный гимнаст из Эфиопии сорвался с высоты. Всё случилось на глазах у команды артистов, и счёт шёл на минуты. Московская скорая помощь прибыла на место оперативно и доставила артиста в Институт Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжелых травм у артиста не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он находится под наблюдением медиков.
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ЭфиопияРоссияПроисшествияДепартамент здравоохранения г. МосквыБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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