https://ria.ru/20250712/zhile-2028714104.html

В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья

В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья - РИА Новости, 12.07.2025

В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья

Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС России в регионе,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T04:33:00+03:00

2025-07-12T04:33:00+03:00

2025-07-12T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

жилье

кривой рог

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС России в регионе, выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства, проанализировав объявления, установил, что двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдется в 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однушка в Каменском (бывший Днепродзержинск) в 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двушка в Широком — 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займет до восьми дней. Новых сотрудников ждут — и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве. Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html

https://ria.ru/20250705/sumskaya-oblast-2027325683.html

кривой рог

днепропетровская область

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жилье, кривой рог, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)