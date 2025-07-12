https://ria.ru/20250712/zhile-2028714104.html
В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья
В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья - РИА Новости, 12.07.2025
В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья
Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС России в регионе,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:33:00+03:00
2025-07-12T04:33:00+03:00
2025-07-12T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
жилье
кривой рог
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС России в регионе, выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства, проанализировав объявления, установил, что двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдется в 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однушка в Каменском (бывший Днепродзержинск) в 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двушка в Широком — 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займет до восьми дней. Новых сотрудников ждут — и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве. Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html
https://ria.ru/20250705/sumskaya-oblast-2027325683.html
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, кривой рог, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Кривой Рог, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья
Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья