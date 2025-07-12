https://ria.ru/20250712/zavod-rezident-2028698227.html

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" пополнилась еще одним заводом-резидентом

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" пополнилась еще одним заводом-резидентом - РИА Новости, 12.07.2025

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" пополнилась еще одним заводом-резидентом

Площадка "Алабушево" московской особой экономической зоны пополнилась еще одним резидентом - разработчиком и производителем компонентов для нефтегазовой... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:13:00+03:00

2025-07-12T14:13:00+03:00

2025-07-12T14:13:00+03:00

экономика

технологии

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадка "Алабушево" московской особой экономической зоны пополнилась еще одним резидентом - разработчиком и производителем компонентов для нефтегазовой отрасли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По задаче Сергея Собянина город оказывает всестороннее содействие столичным предприятиям стратегических отраслей. Так, резидентом столичной ОЭЗ стала компания, которая занимается разработкой высокотехнологичных комплектующих для нефтегазовой отрасли. Этот статус позволяет получать широкую городскую поддержку, в том числе налоговые преференции и разнообразные льготы. Новый резидент ОЭЗ “Технополис Москва” планирует запустить импортозамещающее производство компонентов для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей. Инвестиции в проект, благодаря которому будет создано около 140 новых высокотехнологичных рабочих мест, превысят 1,3 миллиарда рублей", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый резидент ОЭЗ - компания "АГВ" известна уже более 10 лет своими компонентами для отечественной и зарубежной компрессорной техники.Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, на площадке ОЭЗ Москвы “Алабушево” сегодня активно развивается промышленная инфраструктура."Новый резидент начнет выпуск инновационной продукции на площади четыре тысячи квадратных метров на базе промышленного технопарка, первая очередь которого была сдана в прошлом году. Производственные мощности составят до 20 тысяч деталей в год. Запуск производства запланирован на конец 2026 года", – уточнил Гарбузов.По словам одного из основателей компании Никиты Лебедева, новая площадка позволит в 3-4 раза увеличить объемы продукции, расширить ассортимент, а также обеспечить технологическую базу для выхода на экспорт.Как отмечает генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, статус резидента ОЭЗ обеспечит компании ряд налоговых преференций, в том числе, нулевую ставку на земельный, имущественный, транспортный налоги, НДС, сниженный с 25% до 2% процентов налог на прибыль, а также режим свободной таможенной зоны.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин