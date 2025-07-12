https://ria.ru/20250712/zaderzhanie-2028703275.html

Полиция задержала пассажиров машины, сбившей людей в Москве

Полиция задержала пассажиров машины, сбившей людей в Москве - РИА Новости, 12.07.2025

Полиция задержала пассажиров машины, сбившей людей в Москве

Полиция нашла машину, сбившую людей на Бережковской набережной в Москве, ее пассажиры задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:03:00+03:00

2025-07-12T00:03:00+03:00

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происшествия

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полиция нашла машину, сбившую людей на Бережковской набережной в Москве, ее пассажиры задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Сотрудниками московской полиции в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено местонахождение автомобиля водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной. Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел", — отметили в ведомстве.За рулем автомобиля, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, находился 23-летний студент.На основании собранных следственно-оперативной группой материалов проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение с соответствии с законом.Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что возле дома 1 на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии.

https://ria.ru/20250711/dtp-2028694958.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва