https://ria.ru/20250712/yurist-2028712134.html

Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать

Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать - РИА Новости, 12.07.2025

Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать

Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:37:00+03:00

2025-07-12T03:37:00+03:00

2025-07-12T03:37:00+03:00

россия

сергей жорин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин. "Судебные приставы следуют правилам, которые Совет судей РФ утвердил в 2023 году. В соответствии с ними могут отказать во входе в суд, если на вас короткие шорты, даже если вы просто пришли за справкой. Нарушение правил в судах может даже вызвать дисциплинарные последствия (штраф по статье 17.3 КоАП РФ - за неисполнение распоряжения пристава)", - рассказал РИА Новости Жорин. Он пояснил, что в суд не получится зайти в пляжной обуви или одежде с оскорбительными надписями. Адвокат уточнил, что это распространяется на всех, в том числе свидетелей и журналистов. По словам Жорина, типовые правила разрабатывались для соблюдения общественного порядка и безопасности, а также "уважительного отношения" к суду. Акт об утверждении подчеркивает, что это не просто рекомендации, а средство реализации конституционного права на судебную защиту, не нарушающее порядок и охрану судов. "Практика показывает, что судебные приставы активно руководствуются пунктом 2.12 Типовых правил, который запрещает доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде", - заключил он. Что касается других госучреждений, например центра госуслуг (МФЦ), там нет строгих критериев, не потребуется ни деловой стиль, ни пиджак - можно в шортах, футболке, сандалиях, если это не нарушает местную политику центра, пояснил Жорин.

https://ria.ru/20250711/yurist-2028480726.html

https://ria.ru/20250712/gosduma-2028709557.html

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россия, сергей жорин