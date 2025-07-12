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Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать - РИА Новости, 12.07.2025
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03:37 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/yurist-2028712134.html
Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать
Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать - РИА Новости, 12.07.2025
Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать
Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:37:00+03:00
2025-07-12T03:37:00+03:00
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин. "Судебные приставы следуют правилам, которые Совет судей РФ утвердил в 2023 году. В соответствии с ними могут отказать во входе в суд, если на вас короткие шорты, даже если вы просто пришли за справкой. Нарушение правил в судах может даже вызвать дисциплинарные последствия (штраф по статье 17.3 КоАП РФ - за неисполнение распоряжения пристава)", - рассказал РИА Новости Жорин. Он пояснил, что в суд не получится зайти в пляжной обуви или одежде с оскорбительными надписями. Адвокат уточнил, что это распространяется на всех, в том числе свидетелей и журналистов. По словам Жорина, типовые правила разрабатывались для соблюдения общественного порядка и безопасности, а также "уважительного отношения" к суду. Акт об утверждении подчеркивает, что это не просто рекомендации, а средство реализации конституционного права на судебную защиту, не нарушающее порядок и охрану судов. "Практика показывает, что судебные приставы активно руководствуются пунктом 2.12 Типовых правил, который запрещает доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде", - заключил он. Что касается других госучреждений, например центра госуслуг (МФЦ), там нет строгих критериев, не потребуется ни деловой стиль, ни пиджак - можно в шортах, футболке, сандалиях, если это не нарушает местную политику центра, пояснил Жорин.
https://ria.ru/20250711/yurist-2028480726.html
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россия, сергей жорин
Россия, Сергей Жорин
Юрист предупредил, что за шорты в суде могут оштрафовать

Юрист Жорин: посетитель в шортах не сможет пройти в суд и будет оштрафован

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
"Судебные приставы следуют правилам, которые Совет судей РФ утвердил в 2023 году. В соответствии с ними могут отказать во входе в суд, если на вас короткие шорты, даже если вы просто пришли за справкой. Нарушение правил в судах может даже вызвать дисциплинарные последствия (штраф по статье 17.3 КоАП РФ - за неисполнение распоряжения пристава)", - рассказал РИА Новости Жорин.
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Он пояснил, что в суд не получится зайти в пляжной обуви или одежде с оскорбительными надписями. Адвокат уточнил, что это распространяется на всех, в том числе свидетелей и журналистов.
По словам Жорина, типовые правила разрабатывались для соблюдения общественного порядка и безопасности, а также "уважительного отношения" к суду.
Акт об утверждении подчеркивает, что это не просто рекомендации, а средство реализации конституционного права на судебную защиту, не нарушающее порядок и охрану судов.
"Практика показывает, что судебные приставы активно руководствуются пунктом 2.12 Типовых правил, который запрещает доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде", - заключил он.
Что касается других госучреждений, например центра госуслуг (МФЦ), там нет строгих критериев, не потребуется ни деловой стиль, ни пиджак - можно в шортах, футболке, сандалиях, если это не нарушает местную политику центра, пояснил Жорин.
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