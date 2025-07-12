https://ria.ru/20250712/yurist-2028708991.html
Юрист рассказал об ответственности за незаконное изъятие паспорта
Юрист рассказал об ответственности за незаконное изъятие паспорта - РИА Новости, 12.07.2025
Юрист рассказал об ответственности за незаконное изъятие паспорта
Граждане РФ за незаконное изъятие паспорта могут отправиться на исправительные работы на срок до одного года либо получить до трех месяцев ареста, рассказал РИА РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:23:00+03:00
2025-07-12T02:23:00+03:00
2025-07-12T02:23:00+03:00
общество
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александр хаминский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Граждане РФ за незаконное изъятие паспорта могут отправиться на исправительные работы на срок до одного года либо получить до трех месяцев ареста, рассказал РИА Новости юрист руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "От незаконного изъятия либо принятия паспорта в залог нужно отличать хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Такие действия совершаются, как правило, из корыстной или иной личной заинтересованности, и за них уже предусмотрена уголовная ответственность, которая включает в себя в том числе исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев", - рассказал Хаминский. Юрист объяснил, что случаи, когда паспорт гражданина можно изъять, установлены законом. Он подчеркнул, что если должностное лицо изымает документ произвольно и без законных оснований, то оно несет административную ответственность. Кроме того, паспорт нельзя принимать в залог, согласно закону. Если какая-либо организация в обеспечение обязательства гражданина принимает его паспорт, то она нарушает закон, добавил юрист. "Однако административная ответственность за такое деяние ограничена предупреждением либо штрафом в 100 рублей. Естественно, такой размер санкции вряд ли может остановить недобросовестные организации", - отметил Хаминский.
https://ria.ru/20250621/krazha-2024429504.html
https://ria.ru/20250613/jurist-2022567213.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал об ответственности за незаконное изъятие паспорта
Юрист Хаминский: незаконное изъятие паспорта наказывается арестом