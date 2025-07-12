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Войска группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Войска группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
Войска группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 185 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:08:00+03:00
2025-07-12T12:08:00+03:00
2025-07-12T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 185 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Уточняется, что они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли более 185 военных в зоне действия группировки войск "Юг"