https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028712418.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
Во Львове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:40:00+03:00
2025-07-12T03:40:00+03:00
2025-07-12T03:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ. Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028712283.html
львов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы