https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028712418.html

Во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025

Во Львове прогремели взрывы

Взрывы прозвучали во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:40:00+03:00

2025-07-12T03:40:00+03:00

2025-07-12T03:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

львов

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ. Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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львов, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины