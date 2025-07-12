https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028712283.html

Рядом с Черкассами прогремели взрывы

Рядом с Черкассами прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025

Рядом с Черкассами прогремели взрывы

Взрывы прозвучали рядом с городом Черкассы на Украине, сообщает украинский 24-й канал на фоне воздушной тревоги практически по всей стране. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:39:00+03:00

2025-07-12T03:39:00+03:00

2025-07-12T03:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкассы

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали рядом с городом Черкассы на Украине, сообщает украинский 24-й канал на фоне воздушной тревоги практически по всей стране."Рядом с Черкассами взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028711488.html

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черкассы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины