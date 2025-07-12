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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:09:00+03:00
2025-07-12T02:09:00+03:00
2025-07-12T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области прозвучали взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы