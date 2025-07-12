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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 12.07.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов на фоне воздушной тревоги практически по всей Украине. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:49:00+03:00
2025-07-12T04:49:00+03:00
2025-07-12T04:59:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов на фоне воздушной тревоги практически по всей Украине. "В Харькове взрыв", - написал мэр в своем Telegram-канале. Через десять минут Терехов сообщил о том, что в городе прозвучал еще один взрыв.Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв