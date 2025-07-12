https://ria.ru/20250712/vsu-2028738939.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:10:00+03:00

2025-07-12T12:10:00+03:00

2025-07-12T12:16:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области."Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)