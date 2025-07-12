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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:10:00+03:00
2025-07-12T12:10:00+03:00
2025-07-12T12:16:00+03:00
вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
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херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области."Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: потери ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" составили до 60 человек