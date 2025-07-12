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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 12.07.2025 (обновлено: 12:16 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/vsu-2028738939.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:10:00+03:00
2025-07-12T12:16:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области."Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
россия
запорожская область
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

МО РФ: потери ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" составили до 60 человек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих, девять станций РЭБ в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области.
"Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
10 июля, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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