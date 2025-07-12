https://ria.ru/20250712/voyska-2028741563.html
США сократят численность войск в Сирии
США сократят численность войск в Сирии - РИА Новости, 12.07.2025
США сократят численность войск в Сирии
CША примут решения о сокращении численности войск в Сирии по мере борьбы с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), они не ставят цель остаться в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:36:00+03:00
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2025-07-12T12:36:00+03:00
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. CША примут решения о сокращении численности войск в Сирии по мере борьбы с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), они не ставят цель остаться в регионе навсегда, заявил посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. "У нас есть военное присутствие в этом регионе (Сирии – ред.), и мы сохраняем его. Цель не в том, чтобы сохранить это присутствие навсегда. По мере борьбы с ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации – ред.) и терроризмом мы будем принимать решения о сокращении численности этих войск с течением времени. Точно так же, как численность всех войск должна быть сокращена, если будет создано новое независимое сирийское правительство", - передает слова дипломата турецкое государственное агентство Anadolu.* Запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, сирия, россия, сша
В мире, Сирия, Россия, США
США сократят численность войск в Сирии
Баррак: CША будут сокращать численность войск в Сирии по мере борьбы с ИГ