https://ria.ru/20250712/voyska-2028741563.html

США сократят численность войск в Сирии

США сократят численность войск в Сирии - РИА Новости, 12.07.2025

США сократят численность войск в Сирии

CША примут решения о сокращении численности войск в Сирии по мере борьбы с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), они не ставят цель остаться в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:36:00+03:00

2025-07-12T12:36:00+03:00

2025-07-12T12:36:00+03:00

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. CША примут решения о сокращении численности войск в Сирии по мере борьбы с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), они не ставят цель остаться в регионе навсегда, заявил посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. "У нас есть военное присутствие в этом регионе (Сирии – ред.), и мы сохраняем его. Цель не в том, чтобы сохранить это присутствие навсегда. По мере борьбы с ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации – ред.) и терроризмом мы будем принимать решения о сокращении численности этих войск с течением времени. Точно так же, как численность всех войск должна быть сокращена, если будет создано новое независимое сирийское правительство", - передает слова дипломата турецкое государственное агентство Anadolu.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20250710/trevoga-2028262891.html

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