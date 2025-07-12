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Украинская военнослужащая в знак протеста вернула Зеленскому госнаграды - РИА Новости, 12.07.2025
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Религия
 
18:45 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/voennosluzhaschaja-2028791074.html
Украинская военнослужащая в знак протеста вернула Зеленскому госнаграды
Украинская военнослужащая в знак протеста вернула Зеленскому госнаграды - РИА Новости, 12.07.2025
Украинская военнослужащая в знак протеста вернула Зеленскому госнаграды
Военнослужащая ВСУ публично вернула свои госнаграды Владимиру Зеленскому в знак протеста из-за лишения главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:45:00+03:00
2025-07-12T18:45:00+03:00
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Военнослужащая ВСУ публично вернула свои госнаграды Владимиру Зеленскому в знак протеста из-за лишения главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко. СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны. Политолог не исключил, что подобные акции могут стать массовыми проявлениями протеста из-за давления на церковь. &quot;Лишение Блаженнейшего митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение. В Украине многие верующие ... активно демонстрируют свое отношение к произволу властей. Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ&quot;, - написал Бондаренко в своем Telegram-канале.В сопровождающем публикацию видео она предложила власти отнять у нее украинское гражданство. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026757201.html
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украина, россия, владимир зеленский, константин бондаренко, вадим новинский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Вадим Новинский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Украинская военнослужащая в знак протеста вернула Зеленскому госнаграды

Медик ВСУ вернула награды Зеленскому, протестуя из-за ситуации вокруг главы УПЦ

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Военнослужащая ВСУ публично вернула свои госнаграды Владимиру Зеленскому в знак протеста из-за лишения главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.
СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
2 июля, 15:30
Политолог не исключил, что подобные акции могут стать массовыми проявлениями протеста из-за давления на церковь.
«

"Лишение Блаженнейшего митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение. В Украине многие верующие ... активно демонстрируют свое отношение к произволу властей. Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале.

В сопровождающем публикацию видео она предложила власти отнять у нее украинское гражданство.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ
5 июля, 17:37
 
РелигияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКонстантин БондаренкоВадим НовинскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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