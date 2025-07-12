https://ria.ru/20250712/voenkomat-2028737179.html

Сенатор рассказал о борьбе войск России с украинскими военкоматами

Сенатор рассказал о борьбе войск России с украинскими военкоматами - РИА Новости, 12.07.2025

Сенатор рассказал о борьбе войск России с украинскими военкоматами

Российские войска начали применять новую стратегию, которая заключается в уничтожении военкоматов в русскоязычных регионах Украины, сообщил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:52:00+03:00

2025-07-12T11:52:00+03:00

2025-07-12T11:52:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Российские войска начали применять новую стратегию, которая заключается в уничтожении военкоматов в русскоязычных регионах Украины, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. "Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы", - сказал Басюк. По его словам, на Украине мирных жителей хватают на улицах средь бела дня, чтобы затем отправить на фронт против их собственной воли. "Уничтожение местных отделений (ТЦК - ред.) с их базой данных значительно затруднит этот процесс", - подчеркнул сенатор. Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". Мирное население оккупированного киевским режимом Херсона воодушевлено ударами ВС РФ по украинским военкоматам и с нетерпением ждет, когда такие удары обрушатся на отделы ТЦК в самом Херсоне, сообщали ранее РИА Новости в антифашистском сопротивлении города. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028454828.html

https://ria.ru/20250712/vengr-2028724874.html

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в мире, украина, россия, херсон, вооруженные силы украины, совет федерации рф