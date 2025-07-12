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СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу
СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу
Загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу для здоровья местных жителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов по охране... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:29:00+03:00
2025-07-12T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу для здоровья местных жителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов по охране окружающей среды. "Эксперты утверждают, что паводковые воды могут быть загрязнены мусором, а также иметь высокое содержание бактерий, химикатов, отходов и других загрязняющих веществ, что может представлять собой долгосрочную угрозу для здоровья", - говорится в сообщении. Эксперты предупредили о риске получения локальных инфекций и раздражений кожи, а также о более серьезных недугах, таких как желудочно-кишечные заболевания от контакта с такой водой. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 119 человек.
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в мире, техас, сша, nbc
СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу
ABC: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу для жителей
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу для здоровья местных жителей, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на экспертов по охране окружающей среды.
"Эксперты утверждают, что паводковые воды могут быть загрязнены мусором, а также иметь высокое содержание бактерий, химикатов, отходов и других загрязняющих веществ, что может представлять собой долгосрочную угрозу для здоровья", - говорится в сообщении.
Эксперты предупредили о риске получения локальных инфекций и раздражений кожи, а также о более серьезных недугах, таких как желудочно-кишечные заболевания от контакта с такой водой.
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 119 человек.