https://ria.ru/20250712/vody-2028713947.html

СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу

СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу

Загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу для здоровья местных жителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов по охране... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T04:29:00+03:00

2025-07-12T04:29:00+03:00

2025-07-12T04:29:00+03:00

в мире

техас

сша

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027829024_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_194ed60d5aeaf25b507cc045f2c16258.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Загрязненные воды после наводнения в Техасе представляют угрозу для здоровья местных жителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов по охране окружающей среды. "Эксперты утверждают, что паводковые воды могут быть загрязнены мусором, а также иметь высокое содержание бактерий, химикатов, отходов и других загрязняющих веществ, что может представлять собой долгосрочную угрозу для здоровья", - говорится в сообщении. Эксперты предупредили о риске получения локальных инфекций и раздражений кожи, а также о более серьезных недугах, таких как желудочно-кишечные заболевания от контакта с такой водой. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 119 человек.

https://ria.ru/20250707/tehas-2027673224.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, nbc