Вода в реке в районе Читы за два часа поднялась еще на 40 сантиметров
Вода в реке в районе Читы за два часа поднялась еще на 40 см до 3,83 метра
Последствия сильного ливня в Чите. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке в Чите за последние два часа поднялся ещё на 40 сантиметров, достигнув 3,83 метра, следует из свежих данных, которые привело минприроды Забайкалья.
Ранее краевое министерство сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре, где в районе города идёт подъём уровня воды, в целости, разрушений не наблюдается. К 18.00 (12.00 мск) уровень воды в реке достиг 343 сантиметра, позже уточняло минприроды региона.
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"По данным на 20.00 (14.00 мск) уровень воды ... в реке Чита ... на территории города на отметке 383 сантиметра", - говорится в сообщении.
Позже краевое минприроды озвучило новые данные: на 22.00 (16.00 мск) уровень воды перевалил за четыре метра - до 403 сантиметров. Отмечалось, что 10 июля уровень реки был ниже на 2,94 метра.
Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.