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ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 12.07.2025
ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:05:00+03:00
2025-07-12T12:05:00+03:00
2025-07-12T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Львове, Харькове и Луцке