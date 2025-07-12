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ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 12.07.2025

ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:05:00+03:00

2025-07-12T12:05:00+03:00

2025-07-12T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф